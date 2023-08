Francis Ngannou critica UFC por promover Tafon Nchukwi como ‘único lutador camaronês na história do UFC’

Francis Ngannou continua em desacordo com sua antiga promoção, especialmente depois que um gráfico chamou sua atenção após o UFC Vegas 78 no sábado.

O ex-campeão peso-pesado, que deixou o UFC em regime de free agency para fechar contrato com o PFL e o box Tyson Fury em outubro, foi alertado que o peso-médio Tafon Nchukwi foi apontado como “o único lutador camaronês na história do UFC” antes da luta contra AJ Dobson.

O único problema é que Nchukwi definitivamente não é o único lutador de Camarões, como Ngannou apontou nas redes sociais.

“Thierry Sokoudjou foi o primeiro camaronês no UFC”, escreveu Ngannou. “Fui o segundo. Não os deixe mentir e apagar a história.”

Antes de seu comentário, Ngannou também postou uma foto mostrando-o segurando o título dos pesos pesados ​​do UFC com a bandeira dos Camarões na outra mão.

É perfeitamente possível que o gráfico usado para Nchukwi tenha sido simplesmente um acidente, e há alguém no departamento de pesquisa do UFC que está prestes a receber uma bronca pela desinformação exibida na tela.

Então, novamente, a guerra de palavras muito pública de Ngannou com o UFC continuou por muito tempo depois que ele optou por deixar a organização e buscar um novo acordo com uma promoção diferente.

Ngannou estava correto ao afirmar que o ex-lutador do PRIDE Rameau Thierry Sokoudjou foi o primeiro camaronês a lutar no UFC. Sokodjou estreou na organização em 2007. Ngannou o seguiu quando assinou com o UFC em 2015.

Nchukwi então se tornou o terceiro lutador de Camarões a competir no UFC depois de ingressar na promoção em 2020, após uma aparição no Dana White’s Contender Series.