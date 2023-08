Franklin se intensifica para furacão de categoria 1, já que ondas perigosas são esperadas ao longo da Costa Leste

Franklin, a tempestade tropical que se formou no Oceano Atlântico vem ganhando força e se tornou um furacão que deverá causar ondas perigosas ao longo da Costa Leste no início da próxima semana. A tempestade deverá atingir a categoria 3 na segunda-feira, ao passar entre a costa dos EUA e as Bermudas, antes de virar para o leste e desaparecer no meio do Atlântico, de acordo com a Fox Weather.

“Isso não será um desembarque para nós”, disse Britta Merwin, meteorologista da Fox. “Temos uma série de depressões surgindo na costa leste e elas serão nossos protetores. Não precisamos nos preocupar com a possibilidade de isso atingir a costa leste, mas podemos ver algumas condições de ondas difíceis.”

Ondas altas são esperadas para quarta-feira na costa da Carolina do Norte

Na manhã de quarta-feira, as ondas na Carolina do Norte poderão estar 9 a 12 pés de alturaMerwin acrescentou à previsão.

Correntes de retorno perigosas também são previstas ao longo do Costa leste durante a semana. O Costa atlântica do Canadá também pode ser afetado pela tempestade.

“Felizmente, as ondas maiores e mais fortes sairão daqui no fim de semana do Dia do Trabalho (4 de setembro)”, disse ele. “Mas se tivermos esta passagem muito perto e tivermos alguma erosão na praia antes do fim de semana do feriado do Dia do Trabalho, poderíamos veja algumas implicações menores lá.”

Franklin está se movendo continuamente para noroeste por volta de 13 km/h com rajadas de vento relatadas de 85 mph.

Espera-se que os ventos se intensifiquem com rajadas de até 190 km/h na segunda e terça-feira, antes de continuarem para o norte em direção a águas mais frias.