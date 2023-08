FRENTE FRIA avança e deixa algumas REGIÕES do Brasil GELADAS

A metrópole paulista está prestes a testemunhar a chegada de chuvas com a aproximação de uma frente fria. Isso acontecerá após um fim de semana assinalado por elevadas temperaturas em boa parte do Brasil, seguidas de uma situação atmosférica afetada devido à aridez climática.

Essa frente fria possivelmente exercerá influência direta nos medidores térmicos dos cidadãos paulistanos. Contudo, não é apenas este estado que sofrerá com as baixas temperaturas.

Previsão climática com frente fria para São Paulo

Após um fim de semana no qual temperaturas elevadas predominaram, juntamente com a qualidade do ar prejudicada devido ao clima seco, São Paulo tem previsão diferente. A cidade está prestes a ser atingida por chuvas com a aproximação da frente fria. Descubra a seguir os detalhes da previsão do tempo para esta região ao longo da semana.

Chuva ao longo da semana

Seguindo as informações fornecidas pelo portal Climatempo, apesar de uma segunda-feira (07) de calor, a expectativa é que o começo da semana seja marcado pelo advento da precipitação. E isso se dará, inicialmente, impactando a área mais ao sul do território paulista, devido à iminente aproximação da frente fria.

A terça-feira (08) veio como o momento em que as condições climáticas realmente vão se modificar. Isso porque as massas nubladas de chuva se intensificarão significativamente nas regiões ocidentais, meridionais e costeiras de São Paulo.

Quanto às áreas centrais do estado de São Paulo, a perspectiva inclui chuvas leves. Dessa forma, exibirá uma dispersão desigual e isolada, enquanto as chuvas moderadas estarão mais concentradas ao longo do litoral.

Ao avançarmos em direção à quinta (10) e sexta-feira (11), podemos observar que a influência da frente fria começará a diminuir gradualmente. Assim, permitirá o regresso do aumento das temperaturas.

É importante notar que, embora não haja prognóstico de temperaturas excessivamente baixas para o estado, é antecipada uma elevação considerável da umidade, sobretudo nas regiões meridionais e orientais de São Paulo. A passagem do sistema frontal frio também ocasionará uma cobertura mais densa de nuvens e a entrada de uma corrente de ar mais frio.



Calor também diminui em outras regiões com a chegada da frente fria

Devido às circunstâncias atmosféricas de aridez e calor intenso, todas as localidades do território nacional estão enfrentando situações delicadas de baixa umidade. Essa informação está de acordo com o que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As notificações emitidas pelo Inmet são categorizadas em três níveis de seriedade: amarelo, laranja e vermelho. O sinal amarelo indica “risco em potencial”, enquanto o laranja e o vermelho simbolizam “risco” e “risco significativo”, respectivamente. No momento, oito estados estão sob sinal amarelo, e nove estados estão sob sinal laranja. Esses estados são:

Amarelo – Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba;

Laranja – Distrito Federal, São Paulo, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pará e Tocantins.

Como proteger os olhos no tempo seco

Veja como cuidar dos seus olhos durante a estação fria e evitar os incômodos, bem como a sensação de olho seco característica desse período do ano.

Hidratação apropriada

Para salvaguardar a saúde dos seus olhos no inverno, é fundamental manter-se hidratado. Assim, ingira quantidades suficientes de água durante todo o dia. Ademais, bebidas como chás e sucos naturais contribuem para a hidratação.

Colírio

O colírio é um companheiro insubstituível na proteção dos seus olhos durante o inverno, evitando o ressecamento. Essas gotas, disponíveis sem necessidade de prescrição, oferecem alívio imediato da sensação de olho seco. Ao aplicar, recline a cabeça ligeiramente para trás e coloque uma ou duas gotas em cada olho.

Umidificadores no ambiente

A baixa umidade presente em ambientes fechados durante o inverno pode contribuir para o ressecamento dos olhos. Incorporar um umidificador ao ambiente é uma excelente tática para aumentar a umidade do ar, reduzindo o desconforto ocular.

Proteção contra correntes de ar

As correntes de ar geladas do inverno podem ser implacáveis para os olhos. Quando expostos a essas condições climáticas adversas, a evaporação das lágrimas se intensifica, resultando em olhos secos e irritados. Portanto, é fundamental adotar medidas que protejam seus olhos dos ventos frios.

Óculos de sol com Filtro UV

A utilização de óculos de sol equipados com filtro de proteção UV é uma abordagem efetiva para preservar a hidratação dos olhos diante da ação do vento. Essa medida se justifica pelo fato de que os óculos de sol bloqueiam os raios ultravioleta prejudiciais. Assim, ao mesmo tempo, atuam como uma barreira física contra o vento gélido. Opte por óculos que abranjam adequadamente a região ao redor dos olhos, garantindo uma proteção abrangente.