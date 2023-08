Frente fria causa tempo severo com rajadas de vento, raios e granizo Project

No próximo sábado, uma nova frente fria avançará pelos estados da região Sul, atingindo também áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Além das chuvas volumosas, com mais de 120 mm, essa frente fria traz consigo o risco de queda de granizo e rajadas de vento acima de 50 km/h. Essas condições climáticas podem favorecer o surgimento de doenças fúngicas nas lavouras do Sul, que já enfrentaram vendavais, granizo e geada nas últimas semanas. No entanto, os riscos de tempo severo não se limitam apenas ao sábado. Entre domingo e quarta-feira, está prevista a formação de um novo ciclone extratropical, originado de um sistema de baixa pressão que atua no norte da Argentina, Paraguai e Bolívia.

Ciclone Extratropical

O ciclone extratropical, que se deslocará para o Centro-Sul do Brasil, deve afetar principalmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, centro-sul de Goiás, São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro também é esperado o impacto das tempestades decorrentes desse ciclone. Durante esse período, há alerta para a possibilidade de queda de granizo, raios e rajadas de vento que podem ultrapassar 80 km/h.

Impactos nas lavouras

Tanto a frente fria que atua no sábado quanto o ciclone extratropical trazem riscos para as lavouras de milho segunda safra, trigo e algodão, além de poderem danificar áreas de hortifrútis, feijão terceira safra e café. Os produtores de aves e suínos também devem ficar atentos, pois as estruturas das granjas podem ser afetadas pelos ventos fortes.

Precauções e cuidados

Diante desse cenário de tempo severo, é importante que a população esteja preparada e tome precauções para evitar danos e acidentes. Algumas recomendações incluem:

Ficar atento às informações meteorológicas e aos alertas emitidos pelos órgãos competentes; Evitar áreas abertas durante as tempestades, buscando abrigo em locais seguros; Reforçar a proteção de estruturas, como telhados e cercas, para minimizar os danos causados pelo vento; Proteger os animais de estimação, garantindo que estejam em um local seguro durante as tempestades; Evitar o contato com objetos metálicos durante as tempestades, pois podem atrair raios; Ter um kit de emergência com itens essenciais, como lanternas, pilhas, alimentos não perecíveis e água potável.

O alerta de ciclone extratropical para os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil é motivo de preocupação devido aos riscos de tempo severo, com rajadas de vento, raios e queda de granizo. É fundamental que a população esteja preparada e tome as precauções necessárias para minimizar os danos e garantir a segurança de todos. Ficar atento às informações meteorológicas e seguir as orientações dos órgãos competentes são medidas essenciais nesse momento.



Você também pode gostar:

O que é um ciclone extratropical?

O que é um Ciclone Extratropical?

Um ciclone extratropical é um tipo de ciclone que se forma nas áreas de médias e altas latitudes do planeta Terra, fora da zona tropical. É um sistema de baixa pressão atmosférica que se origina do encontro de uma frente fria com uma frente quente. Diferente dos ciclones tropicais, como furacões e tornados, os ciclones extratropicais não se formam sobre águas tropicais aquecidas, mas sim em áreas onde ocorre o contraste de temperaturas entre massas de ar frio e quente.

Causas do Ciclone Extratropical

Os ciclones extratropicais estão associados ao contraste de temperaturas sobre uma determinada área. Eles se formam quando uma massa de ar frio, conhecida como massa de ar polar, avança em direção a regiões que estão sob o domínio de uma massa de ar quente. O encontro dessas massas de ar de temperaturas contrastantes ocorre nas frentes, regiões onde se formam os sistemas de baixa pressão que caracterizam os ciclones extratropicais. Portanto, podemos dizer que a formação de um ciclone extratropical está diretamente ligada ao avanço de uma frente fria.

Como Funciona o Ciclone Extratropical?

O funcionamento de um ciclone extratropical envolve o movimento rotativo do ar causado pelo encontro das massas de ar frio e quente. Quando uma massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente, o ar quente, que é menos denso, se sobrepõe ao ar frio. Esse processo resulta na formação de ondas frontais, que são responsáveis pela criação do ciclone extratropical.

Os ventos associados a um ciclone extratropical podem ter velocidades variáveis, podendo chegar a valores comparáveis a depressões tropicais e até mesmo furacões. No entanto, os ciclones extratropicais são maiores em diâmetro do que os demais tipos de ciclones. Além disso, o período de formação de um ciclone extratropical pode variar entre 12 e 24 horas, e seus efeitos tendem a desaparecer em um menor espaço de tempo comparativamente.

Durante a passagem de um ciclone extratropical, é comum ocorrer ventos intensos, alta nebulosidade e chuvas persistentes. Esses efeitos são consequência do deslocamento do ar quente ascendente, que carrega umidade e provoca a formação de nuvens e precipitação na forma de chuva. À medida que o ar frio avança e substitui o ar quente, os efeitos do ciclone extratropical vão gradualmente se dissipando.

Efeitos e Consequências do Ciclone Extratropical

Os ciclones extratropicais podem ter efeitos significativos e trazer sérias consequências para as regiões afetadas. Os principais efeitos incluem ventos intensos, chuvas volumosas, agitação das águas do mar, deslizamentos de encostas, interrupção no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, destelhamento de casas e edifícios, enchentes e alagamentos, desaparecimento de pessoas e animais, além de acidentes que podem resultar em ferimentos e até mesmo mortes.

Durante a passagem de um ciclone extratropical, os ventos podem atingir diferentes intensidades, desde ventos fracos até ventos muito intensos. A alta nebulosidade e as chuvas persistentes podem causar alagamentos e enchentes, aumentando o nível de água nos rios e provocando danos materiais. A agitação das águas do mar e as ondas de grande magnitude também podem representar perigos, especialmente para embarcações e cidades costeiras.

Outros efeitos do ciclone extratropical incluem quedas de árvores e postes elétricos, o que pode interromper o fornecimento de energia elétrica e causar danos materiais. Deslizamentos de encostas e enxurradas são comuns em áreas mais suscetíveis, podendo causar danos estruturais e prejuízos para as comunidades afetadas. O destelhamento de casas e edifícios também pode ocorrer devido à intensidade dos ventos.