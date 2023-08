frente fria traz chuva forte para o Sul, enquanto as outras regiões sofrem com o calor

Hoje falaremos sobre a previsão do tempo para o dia 22 de agosto de 2023, terça-feira, para o Brasil. Como vocês sabem, o inverno deste ano está sendo influenciado pelo fenômeno El Niño. Este que, aquece as águas do Oceano Pacífico Equatorial e altera o padrão de chuvas e temperaturas em diversas regiões do país.

Veremos como isso afetará o tempo nas próximas 24 horas e quais são os alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Região Sul

A Região Sul será a mais afetada pela passagem de uma frente fria, que provocará chuva forte e volumosa em todo o Rio Grande do Sul, no sul e leste de Santa Catarina e no leste do Paraná.

Há risco de temporais, com raios, ventania e granizo, especialmente nas áreas próximas à divisa com o Uruguai. A temperatura cairá bastante, podendo chegar a 13 °C em algumas cidades gaúchas.

O INMET emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas na Região Sul. Segundo o órgão, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60 – 100 km/h) e queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Região Sudeste

A Região Sudeste terá um dia de sol e calor na maior parte dos estados, com temperaturas acima da média para esta época do ano. No entanto, a frente fria que avança pelo Sul do país provocará aumento de nuvens e pancadas de chuva no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, principalmente à tarde e à noite.



A chuva pode ser forte em alguns momentos, com raios e rajadas de vento. Em Minas Gerais, o tempo segue seco e quente, com umidade relativa do ar baixa, podendo ficar abaixo de 30% em algumas áreas.

O INMET não emitiu nenhum alerta para a Região Sudeste, mas é importante ficar atento às mudanças no tempo e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Região Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste terá mais um dia típico de inverno seco, com sol forte, calor e baixa umidade do ar. Portanto, não há previsão de chuva para nenhum estado da região. Dessa forma, a temperatura máxima pode superar os 35 °C em algumas cidades, especialmente no norte de Mato Grosso e no sul de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% em algumas áreas, o que representa um estado de alerta para a saúde e para o risco de incêndios florestais.

O INMET emitiu um alerta de perigo para baixa umidade na Região Centro-Oeste. Segundo o órgão, há possibilidade de umidade relativa do ar variando entre 12% e 20%. Dessa forma, há risco de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de incêndios florestais.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá um dia de sol entre nuvens na maior parte dos estados, com pancadas de chuva isoladas no litoral, na Zona da Mata e no Agreste. A chuva será mais frequente e volumosa no leste da Bahia, onde há risco de alagamentos e deslizamentos.

No interior da região, o tempo segue seco e quente, com temperaturas acima dos 30 °C em quase todas as áreas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em algumas áreas do sertão.

O INMET não emitiu nenhum alerta para a Região Nordeste, mas é importante ficar atento às condições do tempo e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. A hidratação é fundamental para prevenir a desidratação e os problemas respiratórios causados pela baixa umidade do ar.

Região Norte

Por fim, a Região Norte terá um dia de sol e calor na maior parte, com pancadas de chuva típicas da estação seca. Portanto, a chuva será mais intensa e abrangente no norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá, onde há risco de temporais isolados.

No sul do Pará e no Tocantins, o tempo segue seco e quente, com temperaturas acima dos 35 °C em algumas cidades. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em algumas áreas.

O INMET não emitiu nenhum alerta para a Região Norte, mas é importante ficar atento às condições do tempo e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. A hidratação é fundamental para prevenir a desidratação e os problemas respiratórios causados pela baixa umidade do ar.

Agora que já sabe como fica o clima na sua região se previna de acordo e tenha um excelente dia.