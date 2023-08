Friends: os encontros agressivos de roteiro entre estrelas do programa de TV

Amigos continua sendo um dos programas de TV mais icônicos do mundo e é amado por milhões, mas também provocou algumas críticas por segredos por trás da tela que nunca foram vistos.

É isso que o escritor da produção Patty Lin falou em seu livro de memórias ‘End Credits: How I Broke Up with Hollywood’, no qual ela diz que não tem boas lembranças de trabalhar no programa.

“Não aprendi muito, exceto que não queria nunca mais trabalhar em uma comédia”, confessou ela.

A roteirista de séries como ‘Desperate Housewives’ e ‘Breaking Bad’ explica que tem motivos de sobra para não gostar muito desse período: jornada de trabalho muito intensa, falta de reconhecimento profissional e a sensação de ser “uma intrusa” quando ela chegou a uma equipe já formada.

“Se eles não gostaram de uma piada, eles a sabotaram”, escreveu ela.

Além disso, ela também tem palavras duras para os atores e estrelas de ‘Friends’, dos quais detalha que não cumpriam as regras e se não gostavam de algo faziam o que queriam.

“Os atores pareciam infelizes por estarem presos a uma série veterana, e eu senti que eles estavam constantemente perguntando como cada roteiro poderia servi-los de uma maneira específica”, explicou ela.

“Todos sabiam fazer rir, mas, se não gostassem de uma piada, pareciam sabotá-la, sabendo que a reescreveríamos. Dezenas de boas piadas foram descartadas só porque uma delas murmurou a frase com um bocado de bacon.

“Todo mundo sentava Mônica e Chandlerestá plano e discuta o roteiro. Foi a primeira chance que os atores tiveram de expressar suas opiniões, e o fizeram em voz alta.

“Eles raramente tinham algo de positivo a dizer e, quando levantavam problemas, não sugeriam soluções. Essas sessões eram agressivas e não tinham a leveza que você esperaria na produção de uma comédia.”