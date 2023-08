Frio a caminho! Massa de ar frio vai derrubar altas temperaturas. Confira a previsão

Um fenômeno meteorológico de grande porte está a caminho do Brasil, prometendo trazer uma reviravolta drástica no clima quente atual. Uma massa de ar frio de grande extensão e força, originada no Sul, está prevista para se espalhar pelo país até o final da semana, causando uma acentuada queda na temperatura.

Impacto clima

Nos estados que atualmente enfrentam calor excepcional para o mês de agosto, com máximas recordes ultrapassando a marca de 40ºC em vários pontos, a chegada do frio será bem-vinda. Este resfriamento será sentido no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste, mas a queda da temperatura ocorrerá até no Sul da região amazônica, no Norte.

O ar mais frio que se aproxima do Brasil trouxe nesta quinta-feira (24) mínimas negativas generalizadas no Sul da Argentina. Segundo dados do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina (SMN), a menor marca registrada foi de 6ºC abaixo de zero em Maquinchao. Temperaturas abaixo de zero foram observadas em vários pontos do interior da província de Buenos Aires.

Avanço do ar frio

O ar frio já está penetrando no Rio Grande do Sul, causando uma mínima de 4,9ºC em Herval e 5,0ºC em Pedras Altas nesta quinta-feira. A maior parte do Oeste e do Sul gaúcho já amanheceu com marcas abaixo de 10ºC.

Existe um reforço de ar frio a caminho, que promete derrubar ainda mais a temperatura. Este reforço com ar polar, onde a temperatura no nível de 850 hPa (1.500 metros) deve cair abaixo de zero, começa a ingressar no final da sexta-feira e dominará o território gaúcho no fim de semana.

Avanço do Resfriamento

Inicialmente, o resfriamento hoje se restringe mais ao Rio Grande do Sul e ao Leste catarinense. Na sexta-feira, o ar mais frio avança pelo Paraná (exceção do Norte) e chega ao Sul ao Leste do estado de São Paulo.



No sábado, a massa de ar frio se espalha por São Paulo, o Sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, assim como pelo Mato Grosso do Sul. A temperatura continuará caindo no fim de semana no Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Mapas da Evolução do Ar Frio

Os mapas a seguir, fornecidos pelo modelo europeu, mostram a evolução da massa de ar frio dia a dia. São mapas de anomalia em 850 hPa (nível de 1.500 metros de altitude), utilizados para avaliar quão quente ou fria é uma massa de ar.

Intensidade do frio

A influência mais forte deve se dar no Leste do Sul do Brasil e nas áreas mais próximas da costa no Sudeste do Brasil. Embora o ar frio consiga alcançar o Planalto Central, sua influência será menor mais a Oeste do território brasileiro em intensidade.

É fundamental esclarecer que no Centro do Brasil a massa de ar frio não vai significar frio em muitas áreas, mas apenas um grande alívio do calor extremo e chuva em diversos pontos.

Cuiabá, por exemplo, passará de máximas acima de 40ºC para valores de 32ºC a 33ºC, quase 10ºC a menos do que vem registrando. Campo Grande descerá para marcas de 26ºC a 27ºC, muito mais confortáveis.

A queda da temperatura no Sul e no Leste de São Paulo

A queda maior da temperatura, com sensação de frio, será percebida no Sul e no Leste de São Paulo. No fim de semana, a cidade de São Paulo sentirá o frio com máximas de até 23ºC nesta sexta-feira, em torno de 16ºC no sábado e por volta de 15ºC ou 16ºC no domingo.

As mínimas já caem na cidade para 13ºC ou 14ºC no sábado e serão ao redor de 11ºC domingo e segunda. O Noroeste e o Norte paulista seguirão com calor no sábado, mas que perde força, mas refrescará no domingo.

Efeitos do frio no Sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Sul Capixaba

Onde mais esfria também é no Sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Sul capixaba. A temperatura já despenca na cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas estará muito mais baixa durante o dia no fim de semana com máximas menores no domingo, pouco acima dos 20ºC e muito diferentes dos 40ºC de hoje. Na Mantiqueira, no Sul de Minas, terá cidades com apenas 10ºC a 12ºC na tarde do domingo.