Fruki Bebidas está com MAIS DE 40 VAGAS ABERTAS; Se candidate!

A Fruki Bebidas, empresa que atua no ramo de bebidas nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, está com vagas abertas em diversas cidades dos estados mencionados. Isto é, antes mesmo de falar mais, veja quais são as vagas ofertadas:

Analista de Processos – Canoas ou Lajeado – RS – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Eventos – Canoas – RS – Efetivo;

Assistente de Almoxarifado – Paverama – RS – Efetivo;

Assistente de Armazém – Biguaçu – SC – Efetivo;

Assistente de Distribuição – Biguaçu – SC – Efetivo;

Assistente de Frotas – Canoas – RS – Efetivo;

Assistente de Trade Marketing – CANOAS e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Depósito – Paverama – RS – Efetivo;

Auxiliar de Entregas – Santo Ângelo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Turno Dia – Lajeado – RS – Efetivo;

Auxiliar de Trade Marketing – Canoas – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Lajeado – RS – Efetivo;

Conferente – Paverama – RS – Efetivo;

Conferente – Florianópolis – SC – Efetivo;

Eletromecânico – Paverama – RS – Efetivo;

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho – Lajeado – RS – Efetivo;

Gerente de Vendas Rota/ AS – Santo Ângelo – RS – Efetivo;

Líder de Armazém – Paverama – RS – Efetivo;

Motorista – Canoas – RS – Efetivo;

Motorista – Farroupilha – RS;

Operador (a) de Empilhadeira – Almoxarifado – Paverama – RS – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Armazém – Osório – RS – Efetivo;

Operador (a) de Máquina – Área Seca – Paverama – RS – Efetivo;

Operador (a) de Máquina Bloco – Paverama – RS – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas Rota – Farroupilha – RS – Efetivo.

Mais sobre a Fruki

Sobre a Fruki, é válido deixar claro que a empresa surgiu com produção de apenas 200 garrafas por dia. Já nos tempos atuais, o parque industrial conta com capacidade para 420 milhões de litros por ano.

Vale frisar também que, além dos Centros de Distribuição presentes nas cidades de Lajeado, Canoas, Farroupilha, Santo Ângelo, Pelotas e Blumenau, em breve terá também um novo Centro de Distribuição em Osório/RS.

Por fim, com mais de 900 colaboradores envolvidos, também é interessante ressaltar que a Fruki conta com Centros de Vendas, nas cidades gaúchas de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Osório, Caxias do Sul, Passo Fundo e Uruguaiana. Isto é, se candidate agora mesmo!

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Fruki já foi exposta, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



