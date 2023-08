Função crédito no Pix? Confira a GRANDE novidade comentada pelo presidente do Banco Central

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou nesta sexta-feira (11) que a função crédito poderá ser utilizada em breve, via Pix, pelos consumidores brasileiros. Desta maneira o sistema de pagamentos instantâneos, criado pelo BC em 2020, dispensará o uso de cartões de crédito.

“Você vai juntar o Pix e outros produtos, lembrando que você vai poder começar a poder fazer crédito no Pix, então, em algum momento, no futuro, você não precisará ter cartão de crédito, poderá fazer tudo no Pix”, afirmou Campos Neto. A declaração foi dada em um evento em Curitiba, promovido pela Associação Comercial do Paraná.

Além do crédito no Pix, Campos Neto prometeu a criação de um aplicativo agregador financeiro. Esta ferramenta, no futuro, promete centralizar todos os produtos e serviços bancários em um só lugar, facilitando a vida dos usuários.

“No agregador financeiro, você não precisará mais ter um app [aplicativo] para cada banco. Você poderá ter apenas um [aplicativo], que vai centralizar todos os produtos com portabilidade e competitividade em tempo real”, prometeu Campos Neto.

O Pix se tornou um grande sucesso no Brasil ao longo dos anos, sendo utilizado por grande parte da população. Mesmo assim, o Banco Central está sempre buscando inovar, criando novas funcionalidades para a ferramenta. Nesse sentido, um dos lançamentos previstos é o Pix Automático, datado para abril de 2024.

Essa função do Pix irá autorizar o pagamento recorrente e de contas de maneira automática, com a autorização prévia do usuário. Além disso, o BC também estuda o uso da ferramenta para transações internacionais.

Novo recorde do Pix

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, foi lançado em 2020 pelo Banco Central, se tornando muito popular entre os brasileiros ao longo dos anos, principalmente pelo fato de ser um serviço gratuito. Sendo assim, a ferramenta bateu um novo recorde de transações.

Sendo assim, no dia 4 deste mês, o Pix atingiu a marca de 142,4 milhões de transações em um único dia, estabelecendo um novo recorde. Segundo o Banco Central: “Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020”.



Além disso, esse recorde do Pix foi batido em menos de um mês do recorde anterior, que também era da ferramenta de transferências instantâneas. Na ocasião, o sistema de pagamentos bateu o recorde por dias seguidos, em 6 e 7 de julho, atingindo 129,4 milhões e 134,8 milhões de transações, respectivamente.

Ferramenta poderá ser taxada?

Um dos principais motivos do grande sucesso do Pix é o fato de ser gratuito, permitindo realizar diversas transações instantâneas no mesmo dia sem a cobrança de taxas. No entanto, recentemente surgiram alguns rumores de que a ferramenta poderia ser taxada, o que deixou muitos brasileiros preocupados.

Em resposta a esses rumores, Campos Neto refutou qualquer possibilidade de cobrança de taxas no Pix para pessoas físicas. Lembrando que, desde a criação da ferramenta em 2020, os bancos podem cobrar taxas de chaves Pix de pessoas jurídicas (empresas).

O presidente do Banco Central afirmou que qualquer tipo de taxa aplicada sobre o Pix de pessoas físicas não está nos planos da instituição, pois tal conceito não possui fundamentação. Por outro lado, Campos Neto afirmou que os bancos estão sendo incitados a intensificar as medidas de segurança no processo de abertura de contas, visando combater a criação de contas “laranjas” que muitas vezes são utilizadas em golpes envolvendo o Pix.