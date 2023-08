Função do Nubank permite limite de até R$ 4 mil; Veja como conseguir

O Nubank é um banco digital brasileiro, o qual se tornou um dos maiores do mundo, contando com mais de 80 milhões de clientes espalhados pela América Latina. No entanto, uma reclamação muito frequente dos clientes da fintech tem relação com os limites de crédito que são fornecidos. Isso porque muitas pessoas consideram os limites de crédito do Nubank muito baixos, e que existe uma dificuldade para aumentá-los.

Geralmente, os clientes do banco digital que recebem limites de crédito mais baixos possuem histórico de dívidas ou o nome sujo no mercado financeiro. Sendo assim, para facilitar o aumento dos limites para esse grupo de pessoas, o Nubank criou um novo mecanismo. Essa ferramenta permite que os clientes tenham acesso ao crédito de uma forma mais responsável, com limites podendo chegar a até R$ 4 mil.

Função “Construir Limite” do Nubank

A ferramenta do Nubank que permite um acesso mais fácil e responsável ao crédito é chamada de “Construir limite”. Através dela, o usuário do banco digital consegue, literalmente, construir o limite de crédito dentro do aplicativo, de uma maneira interessante e efetiva.

Em outras palavras, esta função permite aos usuários reservarem um valor como limite de crédito. Sendo assim, caso o cliente reserve R$ 1 como limite, automaticamente o valor será liberado para uso no cartão de crédito.

Inicialmente, esta função do Nubank faz com que o cartão de crédito funcione como um pré-pago. No entanto, após certo tempo de uso, o cliente cria um histórico financeiro, o qual fornece ao banco uma visão melhor sobre a sua situação financeira. Com isso, a possibilidade de um aumento futuro no limite de crédito aumenta bastante.

Além da função “Construir Limite”, os clientes do Nubank também podem aumentar o limite de crédito através do “Nu Limite Garantido”. Esta função utiliza o saldo disponível na conta corrente do usuário para integrar no limite do cartão de crédito.

Sendo assim, nesta função é muito importante que o usuário mantenha um histórico de pagamento sólido. Em outras palavras, é importante pagar as faturas em dia, e não cair em dívidas.

Como limpar o nome



O limite de crédito do Nubank, assim como em outras instituições financeiras, é definido de acordo com o histórico financeiro do cliente, assim como através de uma análise de crédito periódica para alteração. Desta maneira, ter o nome limpo é muito importante nesta situação.

Sendo assim, o primeiro passo para limpar o nome é colocar no papel todas as dívidas em detalhes, para se ter uma noção geral do problema. Em seguida, é preciso também colocar no papel todo o dinheiro que entra no mês, e quanto é destinado para os gastos básicos, como conta de água, luz, aluguel, etc.

Nesta etapa do processo, muitos especialistas recomendam o uso da técnica chamada de ABCD. Esse método consiste em dividir os gastos mensais em quatro partes, sendo elas: A para as contas relacionadas com alimentação, B para as contas básicas da casa, C para as contas que podem ser “contornadas” e D para os gastos que são desnecessários.

Sendo assim, ao quitar todas as dívidas em aberto, e “limpar o nome”, o cliente do Nubank irá conseguir muito mais facilmente aumentar seu limite de crédito. Isso também é válido para outras instituições financeiras.