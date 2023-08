Funcionário do Riverboat Brawl Boat afirma que homens brancos disseram palavrões e ameaçaram pegar armas

A briga ribeirinha do Alabama agora inclui alegações de homens brancos soltando a palavra com n e ameaçando usar uma arma.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, uma mulher que diz estar trabalhando no barco disse à polícia que um dos homens brancos que atacou um marinheiro negro gritou: “Foda-se esse mano” antes de descer o cais para lutar contra ele.

Warren disse à polícia que o capitão do barco inicialmente pediu aos donos do barco para moverem o barco, o que ela disse ter atraído o dedo do meio e xingamentos dos homens brancos no barco. Ela diz que o barco ficou parado esperando por 17 minutos até que um barco comercial menor pegou um marinheiro e seu filho de 16 anos do barco e os deixou no cais.