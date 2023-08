Fundação de Saúde abre processo seletivo pagando salários até R$ 25,4 mil

Um salário de R$ 25 mil ao mês está bem acima da média da população brasileira. Mas essa remuneração atraente está sendo oferecida em um processo seletivo com vagas para profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

Confira mais informações a seguir:

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas a Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso.

Ao todo, são duas vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Nível médio/técnico

Técnico em Laboratório – CR;

Técnico em Radiologia Médica – CR.



Você também pode gostar:

Nível superior completo

Médico Anestesiologista – 1 vaga;

Médico Ortopedista – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste – MS variam entre R$ 1.484,02 a R$ 25.412,35 dependendo do cargo.

A vaga de nível fundamental oferece salário de R$ 1.484,02 para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, o salário é de R$ 2.726,73para uma jornada de trabalho entre 24 a 44 horas semanais.

O salário para os cargos de nível superior é de R$ 25.412,35 para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo da Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste – MS têm entre os dias 21 e 22 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito presencialmente no endereço da Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste, localizada na Rua João Evangelista Rosa, 1156, Centro. Mais informações no site da Prefeitura.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Em caso de falsa declaração o candidato estará sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 1.º do Decreto Federal n.° 83.936, de 06 de setembro de 1979.

Atribuições de cargo

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Cozinheiro

Compete ao Cozinheiro, receber e armazenar adequadamente os alimentos;

Preparar e servir os alimentos para pacientes e funcionários, de acordo com o cardápio e horário estabelecido pela coordenação da unidade.

Técnico em Laboratório

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças.

Técnico em Radiologia Médica

Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada pelo médico, visando facilitar a execução do trabalho;

Colocar os filmes nos chassis, posicionando e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas;

Preparar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para a focalização da área a ser radiografada, a fim de obter maior nitidez.

Médico Anestesiologista

Trabalhar no Centro Cirúrgico e ou local em que haja necessidade de acompanhamento de Anestesiologista;

Atividades distribuídas conforme a necessidade de serviço, incluindo período diurno, plantões noturnos, nos dias úteis e nos finais de semana e feriados.

Médico Ortopedista

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar;

Atender aos pacientes referentes a área de ortopedia e traumatologia;

Realizar os procedimentos ambulatoriais inerentes a especialidade.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para a Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste – MS contará com a seguinte etapa:

Prova de títulos de caráter classificatório.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.