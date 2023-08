Fundador da California Pizza Kitchen vende propriedade em Beverly Hills por US$ 34,4 milhões

Cofundador da California Pizza Kitchen Larry Linho fechou o negócio em sua propriedade em Beverly Hills … e embora o preço de venda final tenha sido menor, ele ainda está saindo com uma tonelada de pão.

Nossas fontes imobiliárias nos disseram que o complexo de Larry foi vendido na quarta-feira por US$ 34,4 milhões… é uma redução em relação ao preço pedido original de US$ 48,5 milhões, mas ainda assim impressionante.

A propriedade de quase 3 acres fica no mesmo bairro superexclusivo da casa Mark Wahlberg vendido em fevereiro por US$ 55 milhõese este é tão bonito.

A propriedade vem com uma casa principal de 5 quartos e 8,5 banheiros, além de uma casa de hóspedes de 2 quartos e 2 banheiros – no total, há 14.239 pés quadrados de área útil e as comodidades são incríveis.

O luxo é exibido logo de cara… uma quadra de automóveis leva até a mansão em estilo castelo francês, e o foyer tem uma cúpula dourada e uma escadaria ampla.

A propriedade possui uma biblioteca com lareira de mármore e bar embutido, e há uma sala apenas para pratas, cristais e porcelanas finas.

Na cozinha do chef gourmet, há área de panificação, despensa, ilha de granito envolvente, eletrodomésticos e geladeira … muito para preparar uma refeição em uma mesa de jantar com capacidade para 20 pessoas.

Ah, e há uma adega com 1.800 garrafas que pode ser vista de uma área de jantar separada ao lado da lareira.

O quarto familiar dispõe de portas francesas de vidro do chão ao teto, paredes revestidas de calcário, lareira de mármore e bar embutido… com vista para a piscina de 21 metros.

O terreno também possui um lago refletivo com estátuas de mármore de Daphne e Apollo – é uma coisa grega – além de um spa, uma piscina para crianças e uma cozinha ao ar livre com churrasqueira embutida. Sem falar no roseiral e nas diversas fontes que pontilham a paisagem.

É como um jogo de “Pistas”… há até um jardim de inverno envidraçado, decorado com um lustre de vidro personalizado e teto pintado.

Nem mencionamos a quadra de tênis, que tem iluminação para que as pessoas possam jogar tênis à noite.

A suíte principal no andar de cima tem sala de estar com lareira, cozinha compacta, lavabo e terraço com outra lareira… e fica no final do corredor de um home theater com cortina de veludo.

Larry fundou o ‘CPK’ em 1985 e comprou este palácio de pizza em 1992.