Furacão Hilary pode ser o primeiro a atingir a costa da Califórnia em 84 anos

Furacão Hilary cresceu rapidamente para a força do furacão de categoria 4 na costa do Pacífico do México na sexta-feira e pode atingir o sul da Califórnia, Estados Unidoscomo a primeira tempestade tropical em 84 anos, causando “impactos significativos e raros”, incluindo inundações generalizadas.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que Hilary tinha ventos sustentados de cerca de 230 quilômetros por hora (145 mph) às 6 da manhã e deve continuar sua rápida intensificação até sexta-feira antes de começar a enfraquecer.

No entanto, continuará sendo um furacão ao se aproximar da península mexicana de Baja California na noite de sábado e se aproximar do sul da Califórnia no domingo como uma tempestade tropical.

Nenhuma tempestade tropical atingiu o sul da Califórnia desde 25 de setembro de 1939, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

No início da manhã de sexta-feira, Hilary teve seu epicentro a cerca de 400 milhas (640 quilômetros) ao sul de Los Cabos, na ponta sul da península de Baja California.

Ele estava se movendo para oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph), mas esperava-se que virasse gradualmente para o norte até o sábado.

Chuvas fortes são esperadas no sudoeste dos Estados Unidos

O governo mexicano estendeu seu alerta de furacão e tempestade tropical para o norte, para partes do estado de Baja California Sur, e também emitiu um alerta de tempestade tropical para partes do continente. México.

“Prevê-se que chuvas fortes em associação com Hilary afetem o sudoeste Estados Unidos até a próxima quarta-feira, com pico no domingo e na segunda-feira”, disse o centro de furacões. Ele disse que há um risco substancial de inundações repentinas em uma área que se estende de San Diego a Las Vegas.

“Pluviosidade de 3 a 6 polegadas, com quantidades isoladas de 10 polegadas, são esperadas em partes do sul da Califórnia e sul de Nevada, o que resultaria em impactos significativos e raros. Em outras partes do oeste dos Estados Unidos, a precipitação totaliza de 1 a 3 polegadas são esperados.”

SpaceX atrasou o lançamento de um foguete de transporte de satélite de uma base na costa central da Califórnia até pelo menos segunda-feira.

A empresa disse que as condições no Pacífico podem tornar difícil para um navio recuperar o foguete.

O governo mexicano disse que um Hilary enfraquecido poderia atingir a costa na noite de domingo entre as cidades de Playas de Rosarito e Ensenada, no estado de Baja California.

Enquanto isso, a cidade de Yuma estava se preparando na quinta-feira, fornecendo aos residentes um posto de abastecimento de sacos de areia de autoatendimento.