Furacão Hilary quase inundou Dodger Stadium

Nenhum beisebol foi jogado no Dodger Stadium no domingo devido ao furacão Hilary … mas uma competição de natação poderia ter acontecido – porque a tempestade épica quase inundou o local histórico.

Imagens tiradas de cima do estádio do centro da cidade mostram que o estacionamento ao redor do local estava debaixo d’água … embora, felizmente, parecesse que o diamante e seus assentos ao redor sobreviveram ao clima inclemente.

Claro, os Dodgers mudaram o jogo da tarde de domingo contra os Marlins para o sábado… então não houve problemas com a programação do time – embora não esteja claro se os efeitos do clima afetarão a próxima lista de jogos de LA no Dodger Stadium na próxima semana. .