Furacão Idalia atinge fortemente a Geórgia e a Flórida, inunda a costa e fecha estradas

Furacão Idália atingiu a costa em Flórida na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3 e desencadeou a devastação ao longo de uma ampla faixa da Costa do Golfo, submergindo casas e veículos, transformando ruas em rios, desamarrando pequenos barcos e derrubando linhas de energia numa área que nunca tinha sido atingida por uma tempestade tão intensa surto.

Mais de 263 mil clientes ficaram sem energia porque a água cobriu as ruas perto da costa.

À medida que o olho se movia para o interior, ventos destrutivos derrubaram placas, derrubaram chapas de metal e quebraram árvores altas.

Linhas de energia derrubadas fecharam a Interstate 75 no sentido norte, ao sul de Valdosta, Geórgia.

“Temos várias árvores derrubadas, detritos nas estradas, não venham”, postou o departamento de bombeiros e resgate em Cedar Keyonde um marégrafo mediu a tempestade em 6,8 pés (2 metros), submergindo a maior parte do centro da cidade.

“Temos tanques de propano explodindo por toda a ilha.”

Idália deixa fortes inundações

Idalia desembarcou na região escassamente povoada de Big Bend, onde o Panhandle da Flórida se curva em direção à península. Ele atingiu a costa perto de Keaton Beach às 7h45 como um furacão de categoria 3 de alto nível, com ventos máximos sustentados de cerca de 205 km/h (125 mph).

Continuou sendo um furacão ao cruzar a Geórgia, com ventos máximos de 90 mph (150 mph) às 11h, depois de encharcar a Flórida principalmente a leste de Tallahassee.

Os meteorologistas disseram que isso puniria as Carolinas durante a noite como uma tempestade tropical. Alguns modelos previram que Idalia poderia virar para o sul em direção à terra novamente depois disso, mas o Centro Nacional de Furacões previu que ele iria se aprofundar no Atlântico neste fim de semana.

Atordoado com a enchente que transformou o Bayshore Boulevard de Tampa em um rio, Bill Salão observei um remo ao longo da via principal.

“Isso é realmente inacreditável,” Salão disse. “Não vejo nada assim há anos.”

Em Tallahassee, capital da Flórida, a energia caiu muito antes da chegada do centro da tempestade.

Prefeito de Tallahassee John Dailey instou todos a se abrigarem no local; era tarde demais para arriscar ir embora.

Os residentes da Flórida que viviam em áreas costeiras vulneráveis ​​foram obrigados a fazer as malas e partir enquanto Idalia ganhava força nas águas quentes do Golfo do México.

“Não coloque sua vida em risco fazendo algo tolo agora” Governador Ron DeSantis disse em entrevista coletiva na manhã de quarta-feira. “Essa coisa é poderosa. Se você estiver lá dentro, agache-se até que ela passe por você.”

A tempestade pode atingir até 4,9 metros (16 pés) em alguns lugares. Alguns condados implementaram toques de recolher para manter os residentes fora das estradas.

“Para aqueles que optaram por permanecer nas praias apesar da ordem de evacuação obrigatória, por favor restrinjam o uso da água e o banho”, publicou a cidade de Clearwater. “Devido às inundações, as estações de bombeamento e o sistema de águas pluviais da cidade estão sob pressão”.