FUVEST divulga GABARITO do CONCURSO USP 2023; confira

No último domingo, dia 13 de agosto, ocorreu a prova do concurso USP 2023 para as vagas de Analista de Assuntos Administrativos. Durante o exame, os candidatos tiveram que responder a provas discursivas e objetivas.

Ao todo, 119 vagas foram disponibilizadas, assim como houve a criação de cadastros reserva para possíveis contratações futuras.

Se você fez o seu concurso e quer saber mais sobre a sua nota, saiba que, a partir de hoje (14/08), é possível acessar o gabarito da prova e ter acesso a mais informações sobre o seu desempenho. Acompanhe este texto e saiba mais!

Fuvest divulga gabarito do concurso USP 2023, veja como acessar

A maior parte das bancas organizadoras de concurso têm disponibilizado o gabarito das provas on-line, pouco depois de o exame ser aplicado. Essa é uma forma de os candidatos analisarem os seus conhecimentos e a possível nota que podem ter obtido no concurso. Além disso, é por meio desse gabarito que torna-se possível questionar a veracidade de algumas questões, por exemplo.

Para fazer a análise do gabarito, é muito simples. Veja como funciona:

Acesse o site oficial da Fuvest, clicando aqui; Clique em “área do candidato”, ao lado do anúncio de divulgação do gabarito; Faça o seu login normalmente, com seu nome de usuário e senha; Acesse mais informações sobre o gabarito da sua prova, avaliando o seu desempenho.

Lembrando que ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de consultar o gabarito, também ocorre a abertura do período para interposição de recursos à prova objetiva, além do seu respectivo gabarito e dos enunciados da prova dissertativa. Esse período se mantém aberto até dia 16 de agosto, às 12h. Portanto, é importante correr para não perder o prazo em questão.

Quando será divulgado o resultado oficial?

Apesar de já ser possível acessar o gabarito do concurso USP 2023 para ter mais informações sobre a prova, é válido destacar que apenas o gabarito, por si só, não é o mesmo que o resultado oficial do exame.

Basicamente, o concurso será definido em três listas diferentes, sendo:

Ampla concorrência: Aqui, todos os candidatos são considerados, independentemente da etnia ou classe social;

Classificação de candidatos com deficiência: Aqui, serão divulgados os nomes dos aprovados que possuem algum tipo de deficiência;

Classificação para pretos, pardos e indígenas: Nessa terceira lista, ocorrerá a classificação de todos que se declararam pretos, pardos e indígenas.

Eliminação automática

É importante ter em mente que o concurso também conta com uma pontuação mínima para poder participar da seleção. Isto é, dependendo da nota atingida, alguns candidatos poderão ser automaticamente eliminados.

É o caso daqueles que não conseguiram uma nota que seja maior que cinco pontos na prova objetiva. Caso você confira o gabarito e perceba que obteve uma nota abaixo do corte, infelizmente a eliminação ocorrerá automaticamente.

Entretanto, se a sua nota for maior do que a média mínima, ainda se manterá no processo seletivo e poderá ter chances de ser chamado para atuar ou permanecer em reserva.