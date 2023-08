FUVEST divulga guias do Manual do Candidato a partir desta quinta-feira (10)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou que divulgará a partir desta quinta-feira, dia 10 de agosto, guias que compõem o Manual do Candidato referente ao Vestibular Fuvest 2024. Hoje (10) foi publicado o Guia de Carreiras no site da Fundação Vunesp.

O Vestibular 2024 realizado pela Fuvest visa o ingresso de novos alunos em cursos de graduação ofertados pela Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a Fuvest, o Manual do Candidato será composto por quatro guias temáticos. Cada um dos guias conterá informações necessárias para os participantes de acordo com a etapa do vestibular.

Ainda conforme divulgado pela Fundação, os guias temáticos do Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Fuvest são os seguintes: Guias de Carreiras; Guia de Jornada; Guia de Provas; e Guia de Acessibilidade e Inclusão.

No Guia de Carreiras, a Fuvest informa quais são os cursos ofertados pela USP e dá informações sobre as carreiras para as inscrições no Vestibular 202, enquanto o Guia de Jornada apresenta explicações sobre as etapas da inscrição no vestibular até a matrícula na USP. A divulgação do Guia de Jornada está prevista para o dia 14 de agosto.

Já a publicação do Guia de Provas está prevista para o dia 16 seguinte. Nesse guia, a Fuvest apresentará informações sobre as provas da 1ª e 2ª fases e sobre as avaliações específicas para os cursos de Músicas, Artes Cênicas e Artes Visuais.

Além do Guia publicado hoje (10), também já está disponível para os candidatos, o Guia de Acessibilidade e Inclusão, que informa os estudantes quanto à inclusão social e condições específicas para a realização das provas do vestibular. Acesse aqui.

Vestibular Fuvest 2024

O período de inscrição para o Vestibular 2024 se aproxima, sendo aberto em uma semana. De acordo com o cronograma da Fuvest, as inscrições para o Vestibular 2024 da USP serão recebidas entre os dias 17 de agosto e 6 de outubro de 2023. As inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Fuvest.



Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o dia 7 de outubro. De acordo com a Fuvest, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais). A Fuvest já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível.

Provas do Vestibular 2024

A aplicação das provas da 1ª fase está agendada para o dia 19 de novembro de 2023. A 1ª fase consistirá na aplicação de uma prova composta por 90 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais.

Já as provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023. Nessa fase, a Fuvest aplicará uma prova de Língua Portuguesa e Redação e uma prova específica, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Para as questões de Língua Portuguesa e literatura, a Fuvest recomenda que os candidatos leiam na íntegra e estudem nove obras literárias. Acesse aqui a lista.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com a Fuvest, a oferta total da USP para ingresso de novos alunos no próximo ano através do Vestibular 2024 é de 8.147 (oito mil cento e quarenta e sete) vagas. As oportunidades estão distribuídas entre diversos cursos de graduação da USP ministrados nos diversos campi da universidade.

A Fuvest informou ainda que, do total das vagas, 2.053 estão reservadas para estudantes egressos de escolas públicas (cotas EP). Outras 1.206 oportunidades são exclusivas para candidatos de escola pública que são pretos, pardos ou indígenas (PPI). Desse modo, do total das vagas, 4.888 estão disponíveis para o público geral, sendo ofertadas em Ampla Concorrência (AC).

Acesse o site da Fuvest para mais informações.