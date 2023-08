gabaritos disponíveis e prazo para recurso aberto

Já está disponível para consulta, os gabaritos da prova do concurso do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS).

Os candidatos que realizaram a prova podem realizar a consulta ao gabarito preliminar diretamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pela organização do certame.

Os que desejarem interpor recurso contra o gabarito preliminar devem acessar o site da banca entre os dias 09 e 10 de agosto.

As provas foram realizadas no último domingo, 06 de agosto, em diversas cidades do país.

O exame teve quatro horas e meia de duração e foi realizado em dois turnos: na parte da manhã (8h às 12h30) para os cargos de analista e na parte da tarde (15h às 19h30) para os cargos de técnicos.

A prova avaliou os candidatos por meio de 70 questões de múltipla escolha divididas entre questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Para ser considerado aprovado, o candidato deve acertar, no mínimo, 12 questões (analistas) ou 15 questões (técnicos) na parte de conhecimentos gerais, pontuando, no conjunto de provas, com no mínimo, 35 questões.

Além da prova objetiva, os candidatos ainda irão passar por Prova de títulos e Prova discursiva.

Concurso BBTS recebeu mais de 25 mil inscrições

Ao todo, foram recebidas pelo BBTS 25.140 candidaturas para o certame.



O cargo que recebeu o maior número de inscritos foi o de Técnico – Perfil Interno, com 9.737 inscrições para 22 vagas oferecidas. A concorrência para o cargo é de 442 candidatos por vaga, a segunda maior do concurso.

O cargo com maior concorrência por vaga e, ao mesmo tempo com menor número de inscritos, é o de Analista – Perfil Interno, com 452 candidatos disputando cada uma das seis vagas ofertadas. Ao todo, foram recebidas 2.714 inscrições para a função.

Já o segundo cargo com maior número de inscritos foi o de Técnico – Perfil Atendimento, com 7.255 candidaturas. Por outro lado, esse é o cargo que apresenta menor concorrência, uma vez que são oferecidas 75 vagas. Sendo assim, a disputa por vaga é de 96 candidatos.

Para conferir a demanda completa de candidatos por vaga do concurso BBTS, clique aqui.

Concurso BBTS oferece 138 vagas

O concurso BBTS visa o preenchimento de 138 vagas para contrato imediato, além de formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários do BBTS chegam até R$ 4,3 mil.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnicos (Perfil interno e atendimento) – 97 vagas.

Nível superior completo

Analistas (Perfil interno e tecnológico) – 41 vagas.

Os salários oferecidos pelo BBTS variam entre R$ 2.184,73 a R$ 4.369,45 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferece salário de R$ 2.184,73. Já para os cargos de nível superior, o salário é de R$ 4.369,45.

Em ambos os casos, a jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Os candidatos interessados na área de Atendimento devem comprovar nível médio técnico, em cursos relacionados a Controle e Processos Industriais, como Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica ou Mecatrônica.

Também são aceitos cursos de Informação e Comunicação, como Manutenção e Suporte em Informática, Redes de Computadores ou Telecomunicações.

Já os interessados nas vagas de analista, tanto para área interna, quanto tecnológica, devem comprovar nível superior completo em qualquer área de formação.

Os candidatos a uma das vagas de atendimento deverão ainda possuir disponibilidade para viagens e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos tipos AB, B, C, D ou E.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Atribuições de cargo BBTS

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Técnico perfil interno

Responder pela conformidade e qualidade dos procedimentos com os quais interage;

Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional;

Responder pelo bom funcionamento e manutenção dos equipamentos, dispositivos e materiais colocados sob sua guarda;

Responder pelo cumprimento das ordens de serviço para os quais foi designado;

Responder pelo autodesenvolvimento e manutenção dos níveis de competências necessários às atividades exercidas.

Técnico perfil atendimento

Responder pela conformidade e qualidade dos procedimentos com os quais interage;

Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional;

Responder pelo bom funcionamento e manutenção dos equipamentos, dispositivos e materiais colocados sob sua guarda;

Responder pelo cumprimento das ordens de serviço para os quais foi designado;

Responder pelo autodesenvolvimento e manutenção dos níveis de competências necessários às atividades exercidas;

Efetuar procedimentos de manutenção em dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos, inclusive de processamento e de telecomunicações.

Analista perfil interno

Responder pela proposição de normas internas (técnicas, operacionais e administrativas) de acordo com princípios, teorias e práticas da Companhia e de mercado;

Responder pela proposição de projetos e implementação de processos, produtos e serviços;

Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional;

Responder pelo autodesenvolvimento e manutenção dos níveis de competências necessários às atividades exercidas;

Participar de procedimentos de avaliação e homologação de materiais, componentes, produtos e fornecedores, linguagens, aplicativos, soluções e modelos de integração de serviços e produtos;

Desenvolver projetos e protótipos de produtos e serviços.

Analista perfil tecnológico

Responder pela proposição de normas internas (técnicas, operacionais e administrativas) de acordo com princípios, teorias e práticas da Companhia e de mercado;

Responder pela proposição de projetos e implementação de processos, produtos e serviços;

Responder pelas metas individuais decorrentes dos acordos de trabalho e avaliação de desempenho profissional;

Responder pelo autodesenvolvimento e manutenção dos níveis de competências necessários às atividades exercidas;

Participar de procedimentos de avaliação e homologação de materiais, componentes, produtos e fornecedores, linguagens, aplicativos, soluções e modelos de integração de serviços e produtos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso BBTS.