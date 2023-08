gabaritos divulgados; prazo aberto para recurso

Os gabaritos preliminares do concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE SP) foram divulgados nesta quinta-feira, 10 de agosto, no Diário Oficial do Estado e no site da banca responsável pelo certame, a Fundação Vunesp.

Para conferir os gabaritos, basta acessar o site da banca informando CPF ou email para entrar na área do candidato.

O prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar ficará aberto nos dias 10, 11 e 14 de agosto, também pelo site da Vunesp.

Concurso para professores de SP registrou quase 300 mil candidatos

Quase 300 mil candidatos se inscreveram para realizar o concurso da SEE SP. Ao todo, foram recebidas 295.215 inscrições de interessados em concorrer a uma das 15 mil vagas oferecidas no certame.

O número de inscritos no concurso para professores de SP superou até mesmo as expectativas do governo paulista.

De acordo com nota divulgada pelo Governo do Estado, eram esperadas cerca de 200 mil inscritos, no entanto, o certame recebeu mais de 295 mil candidaturas.

Contudo, cerca de 67 mil candidatos ou 23% dos inscritos não comparecem para realizar a prova objetiva realizada no último domingo, dia 06 de agosto.

O prazo de inscrição foi encerrado no dia 27 de junho, após ser prorrogado.

Ao todo, o concurso público oferece 15 mil vagas para contratação de professores com nível superior completo para atuação em diferentes disciplinas.



Você também pode gostar:

A prova foi realizada em dois turnos dividindo os candidatos de acordo com as disciplinas lecionadas, conforme segue:

Manhã : provas para os professores das disciplinas de Artes, Biologia, História, Educação Física, Português, Matemática e Filosofia.

: provas para os professores das disciplinas de Artes, Biologia, História, Educação Física, Português, Matemática e Filosofia. Tarde: provas para os professores das disciplinas de Ciências, Física, Geografia, Inglês, Química, Sociologia e Educação Especial.

Os candidatos foram avaliados por meio de 30 questões de múltipla escolha sobre os temas de conhecimentos gerais, didáticos – pedagógicos e específicos.

O certame contou ainda com uma prova técnica em formato de vídeo aula. Os candidatos serão avaliados também por uma prova de títulos.

O prazo de validade do concurso SEE SP será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Vagas e salários Concurso SEE – SP

Ao todo, a SEE – SP oferece 15 mil vagas para contratação imediata. Desse total, 10.742 vagas são destinadas para Jornada Ampliada de Trabalho Docente 40 horas semanais e outras 4.258 vagas são para Jornada Ampliada de Trabalho Docente 25 horas de trabalho semanais.

As oportunidades são para as disciplinas a seguir:

Professor de Biologia;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Artística (Artes);

Professor de Educação Física;

Professor de Filosofia;

Professor de Física;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Língua Estrangeira/Inglês;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Matemática;

Professor de Química e Sociologia.

Os salários oferecidos pela SEE – SP variam entre R$ 3.125 e R$ 5.000 dependendo da carga horária que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Requisitos para o cargo de Professor SP

Para concorrer a uma das vagas oferecidas no certame, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente conforme segue:

São considerados habilitados a lecionar: Docentes Portadores de Curso Superior de Licenciatura, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente, e complementação nos termos da legislação vigente.

Na Educação Especial – os portadores de diploma de: a) Licenciatura em Educação Especial (Parecer CEE 65/2015); b) Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva; c) Licenciatura em Pedagogia, com habilitação específica na área da deficiência (ou da necessidade especial); d) Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, com curso de especialização realizado nos termos das Deliberações CEE 112/2012 e 197/2021;

Licenciatura em Pedagogia com Pós-Graduação lato sensu em educação especial, educação inclusiva, áreas das deficiências (auditiva, visual, intelectual, física, transtorno do espectro autista);

Licenciatura nos componentes curriculares com Pós- -Graduação lato sensu em educação especial, educação inclusiva, áreas das deficiências (auditiva, visual, intelectual, física, transtorno do espectro autista);

Licenciatura em Pedagogia bilingue em Língua Portuguesa e Libras para a área de deficiência auditiva;

Mestrado ou Doutorado na área de especialidade, com prévia formação docente em qualquer área de formação;

Especialização realizada nos termos das Deliberações CEE 112/2012 e 197/2021, com prévia formação docente em qualquer licenciatura.

Quais as funções do professor SP?

Planejar, executar e avaliar o trabalho docente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho de acordo com o currículo adotado pela escola;

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

Zelar pela aprendizagem dos alunos, promovendo ações para o desenvolvimento integral e socioemocional;

Realizar o registro de observações do aluno, seu desenvolvimento e processo de aprendizagem;

Participar de atividades complementares, reuniões pedagógicas, conselhos de classe e eventos escolares;

Planejar, coordenar e avaliar a execução do projeto político-pedagógico da escola;

Acompanhar e orientar o trabalho dos professores, promovendo a reflexão sobre práticas pedagógicas;

Participar do processo de avaliação institucional e propor melhorias;

Realizar ações de formação continuada para os professores;

Assessorar a direção da escola na implementação de políticas educacionais;

Participar de reuniões, comissões e grupos de trabalho na escola.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.