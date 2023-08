Gasolina ficou mais cara? Confira LISTA COMPLETA dos carros mais econômicos para andar na cidade

A recente reversão nos cortes nos preços dos combustíveis feita pela Petrobras pegou muitos consumidores de surpresa. Com um aumento de R$ 0,12 no preço da gasolina, os motoristas estão buscando alternativas para economizar no abastecimento. Pensando nisso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou um estudo sobre a autonomia de combustível de diversos modelos de carros disponíveis no mercado brasileiro. Neste artigo, vamos apresentar os resultados desse estudo, destacando os carros mais econômicos para dirigir na cidade.

Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) é uma iniciativa do Inmetro que tem como objetivo fornecer informações sobre o consumo de combustível dos veículos comercializados no Brasil. O programa leva em consideração tanto os lançamentos mais recentes quanto os modelos já existentes que passaram por alterações para atender aos novos limites de emissões impostos pelo Proconve L7, a nova fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores.

Autonomia dos Carros na Cidade

Na última versão do estudo, o Renault Kwid se manteve como o carro mais econômico para dirigir na cidade, rodando com gasolina. Com uma autonomia de 15,3 km/L, o compacto de entrada da Renault oferece uma ótima opção para quem busca economia no consumo de combustível. Em segundo lugar, temos o Peugeot 208, com uma autonomia de 15,4 km/L. Já o Chevrolet Onix Plus, na versão sedã, ocupa a terceira posição, com uma autonomia de 13,6 km/L.

Na estrada, o Chevrolet Onix Plus se destaca como o mais econômico, oferecendo uma autonomia de 17,5 km/L. Esses números são importantes para os motoristas que costumam fazer viagens mais longas, garantindo uma economia significativa no consumo de combustível.

Melhoria nos SUVs

Uma boa notícia para os proprietários de SUVs é que o PBEV identificou uma melhoria de 5% na média de consumo energético nos carros da categoria SUV grande e aproximadamente 2% nos SUVs compactos. Essa melhoria se deve, principalmente, ao ingresso de novos modelos elétricos e híbridos no mercado brasileiro.

Lista dos Carros Mais Econômicos



A seguir, apresentamos uma lista dos 7 carros flex mais econômicos de acordo com o estudo do Inmetro:

Renault Kwid (Versão Zen ou Intense)

Consumo na cidade (etanol): 10,8 km/l

Consumo na estrada (etanol): 11 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 15,3 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 15,7 km/l

Chevrolet Onix (Versão Manual 1.0)

Consumo na cidade (etanol): 9,3 km/l

Consumo na estrada (etanol): 11,8 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 13,4 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 16,9 km/l

Chevrolet Onix Plus (Versão Manual 1.0 Turbo)

Consumo na cidade (etanol): 9,5 km/l

Consumo na estrada (etanol): 12,4 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 13,6 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 17,5 km/l

Volkswagen Voyage (Versão MPI)

Consumo na cidade (etanol): 9,5 km/l

Consumo na estrada (etanol): 10,9 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 13,8 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 15,6 km/l

Peugeot 208 (Versão Like Manual)

Consumo na cidade (etanol): 10,4 km/l

Consumo na estrada (etanol): 11,3 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 14,7 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 16,3 km/l

Renault Sandero (Versão S Edition)

Consumo na cidade (etanol): 10 km/l

Consumo na estrada (etanol): 10,2 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 13,9 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 14,7 km/l

Fiat Mobi (Versão Easy)

Consumo na cidade (etanol): 9,8 km/l

Consumo na estrada (etanol): 11 km/l

Consumo na cidade (gasolina): 14,2 km/l

Consumo na estrada (gasolina): 15,5 km/l

Esses carros destacam-se pela sua eficiência energética e são ótimas opções para os motoristas que buscam economizar no consumo de combustível. Além disso, é importante ressaltar a importância de outras medidas para reduzir os custos com combustível, como a manutenção regular do veículo, a condução consciente e a utilização de aplicativos que auxiliam na busca pelos postos de combustível com os melhores preços.

Com essas informações em mãos, os motoristas podem tomar decisões mais conscientes na hora de escolher um carro e economizar nos gastos com combustível. Lembre-se sempre de considerar as necessidades individuais, o tipo de uso do veículo e as características do modelo antes de tomar uma decisão de compra.

Agora que você já sabe quais são os carros mais econômicos para dirigir na cidade, aproveite para fazer uma análise pessoal e encontrar o veículo que melhor atende às suas necessidades e expectativas. Dirigir de forma econômica não só ajuda o bolso, mas também contribui para a preservação do meio ambiente.