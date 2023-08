Gesto comovente de Bad Bunny para a morte de Bray Wyatt antes do WWE SmackDown

Bad Bunny homenageou Bray Wyatt com um gesto comovente, informando a todos que ele sentirá falta do ex-astro da WWE após seu falecimento inesperado na quinta-feira devido a um ataque cardíaco.

Bad Bunny usou sua história no Instagram para postar uma foto de Wyatt in memoriam, juntando-se a muitos outros que também ficaram chocados com sua morte.

Coelhinho Mau / Instagram @badbunnypr

Presidente da WWE Triplo H falou anteriormente sobre a saúde de Wyatt depois que o lutador estava se recuperando de um problema cardíaco e se juntaria à WWE depois de ser liberado pelos médicos, no entanto, mais tarde ele chocou o mundo do wrestling ao informar sobre seu falecimento.

Fightful relatou que Wyatt teve um ataque cardíaco na quinta-feira depois de supostamente ter lidado com COVID 19 durante o mês de fevereiro, segundo o veículo, a saúde do lutador ficou prejudicada e entrou em situação de risco de vida.

O falecimento de Bray Wyatt gerou uma série de homenagens

O’Shea Jackson também compartilhou algumas condolências com sua família e ficou seriamente abalado com seu falecimento, pois ele é um grande fã de wrestling “Bray Wyatt morreu!?! Meu Deus, isso é tão triste. Seus pobres filhos e esposa. O cara teve uma visão e Sempre pensei que eventualmente ele iria levar isso para filmes. Isso é tão chocante, cara. Fiquei arrepiado. Descanse em paz, Bray Wyatt Windham Rotunda ”

Enquanto isso, Vanessa Hudgens também compartilhou algumas palavras sobre a morte de Wyatt no Instagram “Estou realmente com o coração partido ao ouvir esta notícia”, escreveu Hudgens. “Eu não o conheci pessoalmente, mas cara, sou um grande fã. Bray Wyatt era uma força. Um lutador icônico que trouxe muita alegria ao meu lado negro. Eu ficaria 50.000 tonto toda vez que ele estivesse ligado. Estou esperando para vê-lo de volta no SmackDown e estou muito triste por isso não acontecer novamente. Coração. Quebrado.”

Wyatt deixou seus filhos, Kendyl, Cadyn e Hyrie e filho Knashseu parceiro Jojo Offerman e seus pais e irmãos.