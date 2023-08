Giannis Antetokounmpo quer ver o quão comprometido o Bucks está em ganhar um título antes de decidir sobre a prorrogação

GIannis Antetokounmpo diz que quer ver o quão comprometido o Milwaukee Bucks está em competir por outro campeonato antes de decidir se assina uma extensão de contrato.

As duas vezes MVP se tornará elegível no próximo mês para estender o acordo que atualmente dura até a temporada 2024-25, com opção de jogador para 2025-26. Antetokounmpo disse ao The New York Times que não assinaria uma prorrogação este ano. Ele disse que pode fazer mais sentido no próximo verão, “mas mesmo assim, não sei”.

“Eu não seria a melhor versão de mim mesmo se eu não souber que todos estão na mesma página, todos estão buscando um campeonato, todos vão sacrificar o tempo longe de suas famílias como eu”, disse Antetokounmpo. “E se eu não sentir isso, não estou assinatura.”

Antetokounmpo levou o Bucks ao seu primeiro título em meio século em 2021, sete meses após assinar uma extensão supermax. Mas o Bucks não passou da segunda rodada dos playoffs nas últimas duas temporadas.

Giannis condiciona Bucks

O Bucks postou o NBA melhor recorde da temporada regular em 2022-23, mas perdeu por 4-1 para o Miami Heat na primeira rodada dos playoffs. Eles seguiram demitindo o técnico Mike Budenholzer e substituindo-o pelo ex-assistente do Toronto Raptors, Adrian Griffin.

Antetokounmpo disse que queria “veja a dinâmica” de como tudo funciona com a nova comissão técnica antes de decidir se permanecerá em Milwaukee. Antetokounmpo também mencionou suas esperanças de jogar toda a sua carreira com uma franquia.

“Mas no final das contas, sendo um vencedor, esse objetivo já ultrapassou”, disse Antetokounmpo. “Ganhar um campeonato vem em primeiro lugar. Não quero ficar 20 anos no mesmo time e não ganhar outro campeonato”.