Gil Brandt, lendário escoteiro do Dallas Cowboys, morto aos 91 anos

De acordo com o Hall da Fama do Futebol Profissional… o ex-avaliador de talentos faleceu na manhã de quinta-feira.

“Estamos profundamente tristes com o falecimento de Gil Brandt – um verdadeiro ícone e pioneiro do nosso esporte”, disse Jones em comunicado. “Gil esteve no centro do sucesso inicial do Dallas Cowboys e continuou a servir como um grande embaixador da organização por décadas além disso.”