Gilbert Melendez promete a Nate Diaz ‘destrói’ Jake Paul no MMA: “É um animal diferente’

Jake Paul pode pensar duas vezes antes de seguir em frente com o desafio de enfrentar Nate Diaz em uma revanche em sua estreia no MMA.

Nos dias que antecederam o confronto no fim de semana passado, Paul estava constantemente atacando Diaz com uma oferta de US $ 10 milhões para recuperá-lo em uma luta de MMA, agora que ele faz parte da lista do PFL. Paul finalmente conquistou uma vitória por decisão unânime sobre Diaz em uma luta de boxe de 10 rounds muito disputada, mas ele pode descobrir que teria uma noite muito mais curta no escritório se realmente seguisse seu desejo de outra luta – desta vez sob Regras do MMA.

“Nate destrói esse cara no MMA”, disse o companheiro de equipe de longa data de Diaz, Gilbert Melendez, sobre o possível confronto no novo episódio de O Lutador vs. O Escritor. “Eu adoraria ver. Eu adoraria vê-lo no boxe novamente também. Execute-o de volta no boxe e depois no MMA.

Melendez, que estava sentado ao lado do ringue para a luta no último sábado à noite, elogiou Diaz por dar a Paul uma luta difícil enquanto ele também competia no boxe profissional pela primeira vez.

Enquanto Paul definitivamente tinha a vantagem da experiência com sete lutas de boxe profissional em seu currículo, Melendez acredita que a vantagem de tamanho foi realmente o maior fator que Diaz simplesmente não conseguiu superar. A luta aconteceu em 185 libras, com Diaz passando a maior parte de sua carreira competindo em 155 libras, enquanto Paul realmente teve que cortar peso antes de atingir a balança.

“Para mim, [Nate] era claramente um melhor lutador, boxeador, o poder foi para o jovem e a durabilidade foi para Jake Paul por ser jovem, mas no final senti o ímpeto [shift] novamente”, explicou Melendez. “O não desistir em Nate chegando. Aquela 9ª e 10ª rodadas em que Jake Paul está ficando cansado, ele está se abraçando, está perdendo força, não consegue afastá-lo. Obviamente, acho que o tamanho fez a diferença. Um homem menor teria murchado antes.

“Achei que Nate fez um ótimo trabalho. Apenas dois momentos significativos aconteceram para Jake Paul que fizeram Nate ter que voltar um pouco e acredito que ele estava a caminho de voltar nas duas vezes naquela quinta rodada antes de ser cortado e depois na 10ª rodada quando Jake Paul foi segurando e apenas deixando o tempo expirar.

Se uma revanche acontecesse no MMA – mesmo com 185 libras – Diaz teria uma enorme vantagem sobre Paul em várias áreas, incluindo um jogo de grappling de classe mundial, que ele exibiu momentaneamente ao agarrar uma guilhotina pouco antes da rodada final em seu boxe partida expirou.

Paul ter sucesso no MMA certamente não está fora de questão, mas Melendez acredita que ele estaria se preparando para o fracasso se pular direto para o fundo da piscina com uma luta contra alguém como Diaz.

“Você pode acertar um bom jab ou um bom tiro, mas podemos conquistar”, disse Melendez. “Podemos conquistar e não há árbitro lá para te separar. O que vai acontecer quando entrarmos nessa zona de luta? É apenas um esporte diferente. Você pode treinar, você pode se tornar um faixa azul [in Brazilian jiu-jitsu] mas leva muito tempo para se tornar um faixa preta.

“O grappling, o wrestling é muito complexo de aprender comparado ao boxe. Não estou dizendo que é fácil ter sucesso, mas quando as pessoas se inscrevem na minha academia e elas perguntam ‘o que devo fazer primeiro?’ Você provavelmente terá sucesso no boxe primeiro. Ou seja, são apenas suas mãos, um-dois, um-dois, alguns socos. Há muito nisso [with MMA] – adicionando chutes, jiu-jitsu, luta livre. Leva muito tempo para aprender isso e depois juntar tudo no MMA.”

Mesmo sem focar no aspecto do grappling, Melendez é rápido em apontar as grandes diferenças entre a trocação no MMA e o boxe tradicional, que é outra área onde Diaz poderia facilmente ter sucesso sobre Paul.

“Não apenas no departamento de grappling, mas também em golpear com luvas de MMA é um animal diferente”, disse Melendez. “É um animal diferente. Os golpes são diferentes. A maneira como eles entram. Os ângulos que você pode usar. O boxe sujo que você pode usar. É apenas um animal diferente.

“É apenas uma vida inteira de experiência. Nate é um desses caras, ele é um lutador de artes marciais mistas. Ele sabe de tudo e é um tipo de luta real. Apenas agarrando aquele estrangulamento e vendo como ele respondia, ele acertou uma perna. É um animal diferente. Isso é o que as artes marciais mistas são. Isso é tão puro quanto a luta que pode ser sancionada.

Melendez elogiou Paul por sua vontade de cruzar para o MMA, algo que poucos boxeadores tentaram ao longo dos anos, mas como Daniel Cormier diz com frequência – há níveis neste jogo.

Paul não enfrentaria um novato com experiência semelhante.

Ele enfrentaria Diaz, que tem mais de 30 lutas em seu currículo com vitórias sobre dois ex-campeões do UFC e uma ladainha de atuações memoráveis ​​contra os melhores dos melhores do MMA durante seus 19 anos de carreira.

“É um esporte diferente”, disse Melendez. “Mal posso esperar para ver. Eu realmente espero que eles tenham uma revanche, seja no boxe ou no MMA.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas em áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e Costureira