Gilgo Beach alegado serial killer identificado pela testemunha Dave Schaller em 2010

Em 2010, Amber, uma trabalhadora do sexo, teve um encontro com um homem em sua casa… ele estava pagando por uma lap dance. Pouco depois de ele chegar, Amber ligou para Dave, dizendo que o homem estava tentando estuprá-la.

Eventualmente, o cara saiu no que Dave diz ser um Chevy Avalanche verde ou preto.

Um mês depois, Amber marcou um encontro com um homem e nunca mais voltou para casa. No segundo em que ela desapareceu, Dave soube que era o mesmo homem que estava lá um mês antes. Dave diz que Amber precisava do dinheiro, então ela se arriscou.