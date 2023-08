Girafa sem manchas nasce em zoológico nos EUA, a única no mundo

Kipekee – única;

Firali – incomum ou extradonária;

Shakiri – a mais bonita;

Jamella – de grande beleza.

Preservação

Seja qual for o nome escolhido, o fato é que o zoológico quer aproveitar este holofote para propagar pautas importantes, como a preservação da espécie em todo o mundo. Há uma preocupação dos ambientalistas em relação a diminuição do número de girafas no planeta.

“A cobertura internacional da nossa girafa bebê sem padrão criou um holofote muito necessário na conservação da girafa. As populações selvagens estão silenciosamente caindo em extinção, com 40% da população de girafas selvagens perdida apenas nas últimas 3 décadas”, disse Tony Bright.

As manchas das girafas

No meio do assunto, uma questão pode surgir: afinal de contas, por que as girafas têm manchas? De acordo com biólogos, estas pequenas marcas no corpo destes animais não nascem por acaso. A ideia é que eles usem este formato como uma espécie de camuflagem selvagem.

Neste sentido, é possível afirmar que a nossa pequena girafinha que acabou de nascer sem manchas no zoológico poderia ter um pouco mais de dificuldade para sobreviver em um ambiente notadamente selvagem.

Para além da camuflagem, especialistas dizem que a superfície dessas machas também possuem um sistema de vasos sanguíneos especial, que pode permitir que o animal libere calor e regule a sua temperatura corporal.

Curiosidades sobre as girafas

Imagine um animal mais alto do que a girafa. Certamente você vai se esforçar muito, mas não vai encontrar nenhum. Afinal de contas, as girafas são os animais mais altos do mundo. Os seus pescoços podem ter quase 2 metros de comprimento. Sua altura total pode varia de 4 a 6 metros.