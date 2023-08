Gisele Bündchen é apanhada no aeroporto por Joaquim Valente após férias no Brasil

Esqueça Ubers e Lyfts… Gisele Bündchen pegou uma carona do aeroporto para casa na manhã de sexta-feira com seu instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente – alimentando ainda mais os rumores de que os dois são, de fato, um casal.

Tom BradyA ex de Miami chegou ao Aeroporto Internacional de Miami por volta das 4h45, após férias no Brasil… e Valente estava esperando por ela no meio-fio assim que ela pousou.