Gisele Bündchen é flagrada malhando com a filha Vivian em Miami

supermodeloGisele Bündchen e Vivian (10) desfrutou de um treino mãe e filha sobre Segunda-feira manhã.

O Brasileiro foi fotografado deixando o academia junto com a filha em Miami, Flórida.

O clã Brady-Bündchen ama o Jiu-jitsu

O estúdio onde Gisele e ela filha foram vistos é um que ela frequenta com frequência, pois é uma grande fã da disciplina de artes marciais.

O 43 anos mamãe começou a praticar Jiu Jitsu em 2021 e desde então se tornou um praticante ávido.

De volta novembroGisele falou com Revista de poeira sobre o que ela gosta no popular disciplina de artes marciais dizendo: “Fiquei realmente interessado na filosofia. Parecia muito alinhado com o que acredito e procuro na minha vida e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesmo.”

Para ela Segunda-feira dar certo, Gisele foi vista vestindo uma blusa branca combinada com leggings pretas clássicas e tênis cinza.

Vivian combinou tops coloridos com a mãe, mas ela optou por usar shorts azuis para a sessão.

Quem é o seu treinador Joaquim Valente?

Joaquim Valente (34), que também foi visto a sair do ginásio com o dupla mae e filhahavia rumores de estar namorando a supermodelo em novembro depois de ser visto com ela algumas vezes.

Bündchen desde então negou os relatórios apesar do instrutor ser próximo da família. Joaquim conheceu-os pela primeira vez em 2021 quando ele começou a treinar ela e o filho mais velho de Tom Brady Ben.

Gisele contou como encontrou do Joaquim studio na mesma entrevista e revelou que uma amiga a indicou valente.

“Na verdade foi por causa do meu filho que conheci o Joaquim. Tenho um amigo que me falou dos irmãos Valente e da sua escola de artes marciais, e como queria dar o rumo certo ao meu filho quase adolescente, pensei que ele poderia estar interessado nisso.”

Joaquim possui o academia de jiu jitsu com seus dois irmãos Pedro e gui.