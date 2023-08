Gisele Bündchen fala sobre divórcio de Tom Brady e diz que ‘rompimentos nunca são fáceis’

A supermodelo entrou em detalhes sobre terminando seu casamento de 13 anos com o sete vezes campeão do Super Bowl em entrevista ao Vogue Brasil esta semana … onde ela se abriu sobre encontrar o forro de prata, apesar de quanto custou para ela.

“Terminações nunca são fáceis, especialmente quando a mídia está especulando a cada passo do caminho.”

Tom – que compartilhou sua própria mensagem de auto-reflexão ao seu Instagram na segunda-feira – desde então passou a passar um tempo com Irina Shayk. Gisele não entrou em sua própria vida amorosa na entrevista … mas nossas fontes dizem que Bündchen não tem nenhum problema com Brady sendo por aí com uma nova mulher.