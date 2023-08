Globo Pharma ABRE OPORTUNIDADES em Minas Gerais

A Globo Pharma, empresa de fabricação de produtos farmacêuticos, que tem sua sede na região metropolitana de Belo Horizonte e possui uma excelente infraestrutura e profissionais altamente capacitados para levar medicamentos de qualidade a todos os brasileiros de norte a sul do país, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, confira quais são as vagas ofertadas:

Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico – São José da Lapa – MG – Efetivo;

Analista de Produção Júnior – São José da Lapa – MG – Efetivo;

Analista de Remuneração -São José da Lapa – MG – Efetivo;

Assistente/ Inspetor de Garantia da Qualidade – São José da Lapa – MG – Efetivo;

Cozinheiro (a) – São José da Lapa – MG – Efetivo;

Estagiário (a) de Logística – São José da Lapa – MG – Estágio;

Estagiário (a) de Operações – São José da Lapa – MG – Estágio;

Estagiário (a) de PCP – São José da Lapa – MG – Estágio;

Estagiário de Planejamento – São José da Lapa – MG – Estágio;

Técnico (a) em Manutenção Mecânica – São José da Lapa – MG – Efetivo;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho – São José da Lapa – MG – Efetivo.

Mais sobre a Globo Pharma

Sobre a Globo Pharma, empresa que trabalha com paixão pela saúde dos brasileiros desde 1954. Situada na região metropolitana de Belo Horizonte, possui uma excelente infraestrutura e profissionais altamente capacitados para levar medicamentos de qualidade a todos os brasileiros de norte a sul do país.

Ao todo, tem em seu portfólio 89 medicamentos e mais de 260 apresentações entre genéricos, similares, fitoterápicos, específicos e notificação simplificada. Seu comprometimento com a segurança e a eficácia dos produtos vem sempre em primeiro lugar. Além disso, conta hoje com mais de 500 colaboradores que trabalham com muita dedicação para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à saúde de qualidade.

Como se inscrever?

Agora que as vagas da Globo Pharma já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos e das principais notícias do nosso território nacional, é só ficar de olho no Notícias Concursos!