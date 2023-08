GM dos Dolphins ri dos rumores de Jaylen Waddle por Jonathan Taylor

EUparece o Colts de Indianápolis dei uma olhada no mercado de comércio de estrelas running back Jonathan Taylor e decidiram que seria melhor segurá-lo – apesar de sua disputa com a equipe.

O Colts esta semana fisguei Taylor do bloco comercial, e começam a surgir relatórios sobre o tipo de pacotes Indianápolis esperava receber em troca do ex-líder apressado. Um desses pacotes que os Colts procuravam, do Golfinhos de Miamisupostamente incluído receptor estrela Jaylen Waddle – que não vai a lugar nenhum, e certamente não quando o ano de 2023 NFL a temporada está chegando.

O Taylor fala

O Golfinhos e Green Bay Packers foram as equipes mais proeminentes que engajaram o Colts sobre Taylore Indianápolis esperava um resgate do rei para se desfazer de seu running back – cujo contrato de novato expira após esta temporada.

Sem contar o Aaron Rodgers acordo entre o Empacotadores e a Jatos de Nova Yorka Taylor-para-Waddle swap teria sido o comércio de grande sucesso mais significativo na NFL neste verão. São dois jovens jogadores ainda em início de carreira e já entre os melhores em suas posições. Mas Miami não estava disposto a jogar bola

Waddle “não estaria disponível para ninguém”

Golfinhos Director Geral Chris Grier na quarta-feira foi questionado sobre negociações comerciais sobre Taylore se ele realmente teria se divertido negociando Waddle – um receptor do terceiro ano que liderou o NFL em jardas por captura em 2022.

A sugestão foi sumariamente rejeitada, com Grier afirmando que Waddle é essencialmente não negociável, mesmo em seu contrato de novato.

Não é difícil entender o pensamento de Grier. Waddle e Monte Tyreek formar o melhor soco de recepção 1-2 na NFL. A dupla combinou 3.066 jardas e 15 touchdowns no ano passado, com Waddle, de 24 anos, registrando 1.356 jardas em apenas 75 recepções – estabelecendo-se como uma das maiores ameaças profundas no futebol.