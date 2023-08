Gmail libera NOVA ferramenta para todos. Já viu?

O Gmail libera nova ferramenta de tradução para todos os usuários. Ela é automática e está disponível tanto para o Android quanto iOS. Aliás, o lançamento está previsto para o começo do próximo mês.

A novidade já começou a ser liberada para alguns usuários, mas será gradativa. Portanto, pode ser que você acesse o aplicativo e ainda não esteja disponível. Então, aguarde até que a liberação aconteça em Setembro para todos.

Vale destacar que o Gmail é a ferramenta de envio de e-mails do Google. Inclusive, é uma das mais usadas em todo o mundo.

Gmail libera nova ferramenta de tradução para os usuários

A nova ferramenta do Gmail é de tradução e ela é habilitada automaticamente quando o conteúdo do e-mail estiver em um idioma diferente do padrão. Por exemplo, se o padrão da sua conta é em português e receber um e-mail em inglês, ele será traduzido.

Para fazer a adaptação do conteúdo, basta clicar na opção que aparece no topo da mensagem. Assim, você consegue ver se o texto foi traduzido e ainda pode clicar novamente para ver o texto original.

O Gmail libera nova ferramenta e a integração acontece no navegador e a adaptação do texto pode ser configurada pelo usuário. Dessa forma, é possível escolher qual idioma não deve ser traduzido, bem como, definir as línguas que serão adaptadas de forma automática.

Integração com o Google Tradutor

Por se tratar de uma integração com o Google Tradutor, a ferramenta disponibiliza mais de 100 idiomas. Ou seja, facilmente terá a língua do e-mail recebido para que possa transcrever a mensagem.



Essa integração do Google Tradutor com o Gmail foi vista pela primeira vez no começo de agosto. Com isso, alguns informantes já conseguiram testar a ferramenta e verificar como era sua usabilidade.

Vale destacar que o recurso não é totalmente novo, mas a adição desse atalho é muito importante para facilitar o dia a dia dos usuários. Então, ao invés de copiarem o conteúdo e abrirem outra ferramenta, poderão fazer isso diretamente pelo aplicativo.

Outras melhorias no Gmail

Em maio, em um evento realizado pelo Google para desenvolvedores, anunciou outras melhorias destinadas ao Gmail. Portanto, veja quais são eles e descubra como potencializar ainda mais a sua atividade na plataforma.

Além do Gmail libera nova ferramenta, outras funcionalidades foram acrescidas ao longo dos anos. Por exemplo, a empresa mostra um grande ganho de velocidade e produtividade no uso de seus clientes.

Uma das melhorias é o autocompletar, que preencher os textos mais padrões do e-mail, por exemplo “em anexo” ou enviar um agradecimento e marcar uma reunião.

Além disso, foi lançado um recurso de respostas rápidas, que permite que os usuários respondam os e-mails com mais agilidade. Então, precisam apenas de um clique para enviar um retorno para a mensagem recebida.

Outra função é o Help Me Write, um recurso que utiliza de inteligência artificial para ajudar os usuários a escreverem melhor suas mensagens. Assim, é indicado como potencializar seu texto para encantar ainda mais o destinatário.

Aprenda a criar sua conta no Gmail

A princípio, é importante entender que a conta no Gmail é a mesma da conta Google. Dessa forma, além do e-mail você tem acesso a todos os outros aplicativos da empresa, como Google Docs e Excel.

Para criar um e-mail é muito simples, veja um passo a passo a seguir:

Acesse a página de login do Google; Clique em criar conta; Em seguida, insira seu nome e digite o nome de usuário; O próximo passo é definir uma senha. Aliás, vale destacar que ao digitar pelo celular o aparelho não diferencia letras maiúsculas de minúsculas; Por fim, clique em próxima e, se desejar, adicione um número de telefone de segurança. Dessa forma, clique em próximo novamente.

Seguindo essas etapas você faz o seu cadastro no aplicativo e pode fazer uso de todas as funções. Assim, o Gmail libera nova ferramenta e você já pode testar todas elas.

Gmail libera nova ferramenta: atualize seu aplicativo

O Gmail libera nova ferramenta e ela já pode estar disponível em seu aplicativo. Portanto, verifique na Play Store e Apple Store se há alguma atualização pendente. Com isso, ao atualizar poderá fazer a tradução de seus e-mails.

Por fim, vale destacar que o aplicativo está disponível gratuitamente para download nas lojas citadas acima.