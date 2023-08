Golfinhos fazem oferta “razoável” a Jonathan Taylor

TeleColts de Indianápolis deram ao descontente running back Jonathan Taylor permissão para encontrar um parceiro comercial, disse uma pessoa com conhecimento da situação à Associated Press.

A pessoa pediu anonimato porque não foi divulgado publicamente.

Apenas dois dias antes, Shane Steichen disse aos repórteres que Taylor voltaria ao time no domingo, após uma ausência justificada para cuidar de um assunto pessoal. Então, no domingo, Steichen disse que Taylor viajaria com os Colts para Filadélfia, onde as equipes realizarão um treino conjunto na terça-feira antes de jogar as finais da pré-temporada na quinta-feira.

Taylor não treina desde o final da temporada passada por causa de uma cirurgia no tornozelo fora da temporada.

O campeão de corrida da NFL de 2021 entrou na lista de incapazes físicos de desempenho quando o Colts compareceu ao campo de treinamento em 25 de julho e ainda está nele enquanto continua a reabilitação. Steichen não disse se Taylor poderia praticar na Filadélfia.

“Eu não sei”, disse ele. “Assim que ele estiver liberado para jogar, como eu disse, ele estará de volta.”

A lesão de Taylor é apenas uma complicação em uma feia disputa contratual que se desenrolou no X, anteriormente conhecido como Twitter, na mídia e até incluiu uma reunião de uma hora entre Taylor e Jim Irsay no motorhome do dono da equipe, que estava estacionado em plena capacidade. visão de uma multidão lotada no complexo do campo de treinamento da equipe.

O campeão de corrida da NFL de 2021 também quer uma prorrogação ao entrar no último ano de seu contrato de estreia. Taylor está programado para ganhar US$ 4,3 milhões nesta temporada e tem sido um dos running backs mais expressivos nos últimos meses, reclamando do baixo valor atribuído à posição pelas equipes.

Muitos running backs não conseguem um segundo contrato e as equipes geralmente não estão dispostas a pagar prêmios em dinheiro para jogadores cujas carreiras tendem a ser mais curtas e mais jovens, opções mais rápidas e mais baratas estão quase sempre disponíveis. Como resultado, apenas kickers e apostadores têm franquias mais baixas do que os US$ 10,1 milhões para rushers.

Indy ainda não começou a negociar um novo acordo por três razões: quer ter certeza de que Taylor está saudável, quer ver como Taylor se encaixa no novo ataque de Steichen e poderia usar a marca de franquia para manter Taylor no vestiário por mais dois temporadas.

Após a reunião do motorhome, Irsay disse estar esperançoso de que Taylor teria uma boa temporada. Mais tarde, naquela mesma noite, vazou a notícia de que Taylor havia solicitado uma troca.

Agora, Irsay pode estar tentando consertar as coisas.

“Sei que essas coisas são sempre difíceis. Respeito qualquer momento em que as pessoas estão tentando lutar por sua posição e por suas famílias e todas essas coisas”, disse Irsay durante a transmissão da vitória de sábado por 24 a 17 sobre o Chicago Bears. “Estamos realmente ansiosos para que ele se torne o Jonathan Taylor que ele era.”

Irsay acrescentou: “Eu sei que (o gerente geral) Chris Ballard vai trabalhar duro para acalmar as águas o máximo possível e seguir em frente”.

O que seria necessário para adquirir o jovem de 24 anos que foi uma estrela do ensino médio em Nova Jersey antes de ultrapassar a marca de 2.000 jardas duas vezes com o Wisconsin Badgers não está claro. Outra equipe teria que desistir de duas escolhas de primeira rodada para conseguir Taylor se ele estivesse sob a designação de franquia.

Embora a principal preocupação com a saída de Taylor da faculdade fosse sua pesada carga de trabalho, 926 corridas em três temporadas com os Badgers, isso não diminuiu sua presença na NFL.

Como novato, Taylor correu para 1.169 jardas e teve média de 5,0 jardas por corrida depois de substituir o lesionado Marlon Mack como titular da Indy. Em 2021, ele liderou a liga com 1.811 jardas, 18 corridas de TD e 2.171 jardas de scrimmage, enquanto dividia a liderança da liga no total de touchdowns (20).

Golfinhos de Miami

Depois de não conseguir assinar RB Dalvin Cook, eles provavelmente ficaram querendo melhorar seu backfield. Felizmente, a oportunidade de Taylor não é apenas um prémio de consolação; ele é mais jovem e deve melhorar um ataque que teve média de apenas 99,2 jardas terrestres por jogo no ano passado. Juntamente com WR Tyreek Hill e WR Jaylen Waddle, esse ataque pode ser o empurrão que eles precisam para chegar ao Super Bowl este ano.

Contra todas as probabilidades, o Golfinhos estão conversando com os Colts para ver as possibilidades de Jonathan Taylor, mas o único problema é o tempo.

Eles estão praticamente trabalhando contra o relógio porque as negociações estão em andamento, é só acertar as altas exigências antes do prazo para definição dos 53 jogadores (próxima terça-feira, dia 29) ou antes do prazo para mudanças no 31 de outubro.