Golpe da HERANÇA ESTRANGEIRA! Saiba como funciona e aprenda se proteger!

A internet tornou-se um campo fértil para diversos tipos de fraudes, entre elas o chamado golpe da herança estrangeira. Este golpe tem enganado muitas pessoas, que acreditam estar prestes a receber uma grande fortuna de um parente distante. O objetivo deste artigo é explicar como o golpe funciona e como se proteger dele.

O que é o Golpe da Herança Estrangeira?

O golpe da herança estrangeira é uma prática criminosa onde um estelionatário se passa por um advogado e entra em contato com a vítima alegando que ela é herdeira de uma grande fortuna deixada por um parente distante que morreu em outro país.

Como o Golpe é Aplicado?

O golpe pode ser aplicado através de redes sociais ou e-mail. O golpista escolhe uma vítima e começa a investir na tentativa de conseguir dinheiro. Ele se passa por um advogado, entra em contato com a vítima e diz que há uma herança de um parente distante que morreu recentemente.

Táticas de Convencimento

Os golpistas são muito convincentes. Eles podem ter informações sobre a descendência da vítima, o que torna a história ainda mais crível. Mesmo pessoas sem descendência estrangeira são alvos deste golpe.

“Os criminosos sabem o que dizer e como dizer.” – João Silva, especialista em segurança digital

A Armadilha do Pagamento

O golpista informa que a herança está na casa dos milhões, mas para liberar os valores, a vítima precisa depositar uma certa quantia para a documentação. Após o primeiro pagamento, o golpista inventa mais problemas e solicita mais dinheiro. A herança, claro, nunca é liberada.



Como se Proteger

Para se proteger, é importante não informar dados pessoais nem transferir dinheiro para desconhecidos. Desconfie se alguém pedir dinheiro para liberar uma herança.

Não passe seus dados para desconhecidos Desconfie de transferências para liberação de herança Nunca pague taxas ou custos antecipados sem verificar a legitimidade da herança. Verifique a identidade do advogado ou representante. Desconfie de heranças de parentes distantes ou desconhecidos.

A Importância da Informação

Fale sobre este golpe com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem como este golpe funciona, menos pessoas serão vítimas.

Caso Recente de Vítima do Golpe da Herança

Um exemplo recente foi o de um morador de Messias, que por pouco não perdeu aproximadamente R$ 1.000,00 em um desses golpes. Segundo ele, foi contactado sobre a herança de uma idosa francesa no valor de € 450 mil (mais de R$ 2,5 milhões), mas teria que desembolsar cerca de R$ 900.

O Papel do “Advogado”

Em muitos casos, um suposto advogado entra em cena para dar mais credibilidade ao golpe. Este “advogado” geralmente alega ser o responsável por finalizar o processo de herança e requer o pagamento de taxas ou custos antecipados.

“Os golpistas afirmaram que a idosa estava em fase terminal e não tinha filhos, mas não quis fazer uma videochamada devido ao estado de saúde.” – Vítima

Documentos Falsos

Outro elemento comum nesses golpes é o uso de documentos falsos. No caso do morador de Messias, foi apresentado um documento francês (supostamente oficial), mas todas as informações estavam em português – um sinal claro de fraude.