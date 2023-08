Golpe da ligação falsa do Nubank ASSUSTA brasileiros; Veja como se proteger

Os criminosos sempre buscam novas maneiras de enganar as vítimas na aplicação de golpes, muitas vezes utilizando o nome de instituições financeiras. Nesse sentido, muitos clientes do Nubank estão caindo em uma fraude, a qual envolve uma ligação falsa do banco.

Sendo assim, os golpistas se passam pelo Nubank nas ligações, utilizando a engenharia social. Engenharia social, para quem não conhece, é uma tática utilizada em fraudes, que consiste em induzir usuários a enviarem dados confidenciais, clicarem em links de sites com vírus, entre outras coisas.

No entanto, de acordo com o Nubank, o contato com clientes através de ligações ocorre em situações de negociação de dívidas, o que pode ocorrer com contas em aberto do cartão de crédito e empréstimos. Sendo assim, agências de cobrança parceiras do banco digital realizam o contato com o cliente, oferecendo condições de pagamento especiais.

“Se, por qualquer motivo, você está em atraso, as agências parceiras podem te ligar e oferecer um plano de pagamento especial, considerando o valor da dívida e a sua situação financeira”, afirma o Nubank.

Com isso, pode ser difícil distinguir se a ligação se trata de um golpe financeiro, ou se realmente é o Nubank entrando em contato. Confira a seguir algumas dicas para fazer essa distinção.

Como identificar o golpe

Uma boa dica para saber se a ligação é realmente do Nubank consiste em conhecer a forma de atendimento. Os atendentes do banco digital irão pedir informações como nome, três primeiros dígitos (números) do CPF e data de nascimento, um procedimento padrão para identificar a identidade do usuário.

No entanto, o Nubank nunca irá solicitar informações como senhas, PIN, código de autenticação ou número do cartão de crédito. Além disso, o banco digital afirma que nunca solicita que os usuários realizem downloads de aplicativos no celular e transferências de dinheiro. Assim, fica mais simples se esquivar do golpe da falsa ligação do Nubank.



Outra dica é se atentar à solicitação do CPF, pois um atendente do Nubank nunca irá exigir o número completo do documento. Caso o cliente perceba que se trata de um golpe, o recomendado é desligar imediatamente o telefone e entrar em contato com canais de atendimento oficiais, como o chat do app Nubank, e-mail, perfis oficiais de redes sociais e telefone.

Nubank faz parceria com Uber

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, e sempre busca trazer novos produtos e serviços inovadores aos seus clientes. Nesse sentido, recentemente a instituição financeira fez uma parceria com a Uber, um aplicativo de transportes amplamente utilizado no Brasil. Essa novidade promete facilitar o pagamento das corridas, com a possibilidade de utilização de crédito ou débito pelo aplicativo do banco.

Sendo assim, com a promessa de tornar o pagamento das viagens mais prático, o NuPay também oferece limite de crédito adicional em alguns casos. De acordo com o Nubank, ao pagar a viagem do Uber com o NuPay o cliente do banco tem uma chance de receber um limite extra naquela transação. Com isso, é possível realizar o pagamento no crédito sem consumir o limite do cartão.

No entanto, essa liberação de limite adicional não está disponível para todos os usuários. Isso porque o limite extra no crédito depende de um algoritmo, e está sujeito a análise de crédito por parte do Nubank, fazendo com que o processo seja diferente para cada cliente.