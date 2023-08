Golpe do Instagram CONTINUA fazendo VÍTIMAS; se proteja

Nos tempos atuais, atualmente, é cada vez mais frequente depararmos com indivíduos sendo alvo de artimanhas financeiras online. A maioria desses incidentes ocorre de maneiras que poderiam ter sido evitadas. Assim, por essa razão, é crucial estar atento a algumas diretrizes fundamentais. A título de ilustração, o esquema perpetrado na plataforma Instagram constitui uma daquelas situações em que é factível se antecipar mediante as orientações apropriadas.

Sob essa perspectiva, caso você esteja com curiosidade para compreender o funcionamento desse delito virtual, quais são as particularidades inerentes e de que maneira se salvaguardar dessa circunstância, continue acompanhando o artigo. Assim, mantenha-se vigilante em relação a todos os detalhes do golpe do Instagram.

De qual modo se efetua o golpe relacionado ao Instagram?

A fim de se obter uma noção, com base em uma investigação do Panorama Mobile Time, considerada em 2022, o Instagram se configura como a segunda rede social mais utilizada pelos cidadãos do Brasil. Isso gera uma maior suscetibilidade de todos em relação a ardil envolvendo essa plataforma. Por conseguinte, é prudente estar ciente de como se precaver diante de um perigo iminente.

Em sua essência, as artimanhas por meio do Instagram acontecem quando infratores invadem e se apropriam de contas autênticas de usuários. Dessa forma, eles passam a se passar pela vítima, assemelhando-se ao que ocorre no WhatsApp. Um expediente extremamente recorrente empregado por esses delinquentes consiste em oferecer promoções fictícias ou propagandas fraudulentas relacionadas a dinheiro, por exemplo.

Majoritariamente, o intento subjacente pode ser a subtração de informações sensíveis, tais como números de contas bancárias e senhas de cartões. Mas também pode ser de receber transferências via PIX de indivíduos conhecidos pelas vítimas, tais como familiares e amigos. Com essa finalidade, eles anunciam itens com valores significativamente inferiores aos preços que normalmente seriam observados na rede, atraindo pessoas desavisadas.

Dessa maneira, quando a pessoa clica no hiperlink encaminhado, ela acaba tendo a conta invadida ou, alternativamente, envia uma transferência através do PIX para adquirir o produto. Quando os infratores alcançam seu objetivo, eles bloqueiam a vítima, acessam a conta. Então, aprofundam o ciclo de vítimas utilizando a mesma estratégia, dessa vez valendo-se da conta do usuário anterior para aumentar a persuasão.

Qual é a abordagem mais eficaz para prevenir?

Primeiramente, há algumas abordagens bastante simples para evitar ser envolvido nesse tipo de enrascada. Uma delas é exercer cautela em relação aos produtos anunciados, especialmente se for algo que geralmente possui um preço elevado, mas está sendo disponibilizado a um valor excessivamente atrativo.



Ademais, mesmo que você não tenha desconfianças quanto à aquisição, é prudente evitar efetuar pagamentos antes de confirmar a veracidade do item em questão. Caso o indivíduo esteja promovendo o objeto com grande urgência, é aconselhável ficar em alerta imediatamente. Isso porque você pode vir a adquirir o produto meramente devido a pressões externas.

Finalmente, evite clicar em hiperlinks encaminhados por contas desconhecidas. Isso ocorre porque alguns desses vínculos podem conduzi-lo a páginas capazes de capturar suas informações. Além disso, você pode inadvertidamente acabar abrindo um link que culmina no download de um software malicioso, o que, por sua vez, representa uma situação extremamente desfavorável.

Notas com áudio no Instagram

O Instagram introduziu o recurso “Notas” em dezembro de 2022. Assim, posteriormente, permitiu que os usuários adicionassem letras de músicas, lembrando a antiga plataforma MSN. Agora, Adam Mosseri, o diretor da Meta, revelou que em breve será possível publicar áudios nas notas, que são exibidas acima das mensagens diretas (Directs).

Essa revelação foi feita durante uma transmissão ao vivo realizada pelo perfil oficial do chefe do Instagram na rede social. De acordo com ele, essa função ainda está em desenvolvimento e não foi testada publicamente, mas a ideia é diversificar as formas de comunicação para os usuários do aplicativo.

No momento, o recurso “Notas” permite que os usuários escrevam textos com até 60 caracteres, os quais são exibidos juntamente com a imagem de perfil em um formato de carrossel acima da caixa de mensagens das Directs. As Notas possuem uma validade de 24 horas e são permanentemente excluídas após esse período.

De acordo com o Instagram, esse recurso tem se tornado popular entre os jovens, que estão em busca de novas formas de se comunicar. Um relatório da rede social indica que mais de 100 milhões de adolescentes utilizaram as Notas nos últimos 90 dias, destacando como uma abordagem dinâmica de conversação pode atrair novos públicos para a plataforma.