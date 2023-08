Golpe do robô do Pix ASSUSTA brasileiros; Veja como se protegerPix

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos, lançado pelo Banco Central em 2020. A ferramenta revolucionou a forma com que os brasileiros realizam seus pagamentos, e já é amplamente utilizada pela população, superando outros métodos de pagamento como cartões de débito e crédito. No entanto, infelizmente a ferramenta também é muito utilizada por criminosos para aplicar golpes, devido a simplicidade e praticidade no envio de dinheiro.

Um desses golpes é o chamado “Golpe do robô do Pix”, no qual os criminosos enganam as vítimas mais desatentas através de retornos financeiros rápidos. Para isso, eles se utilizam de uma técnica chamada de engenharia social, que consiste em entrar em contato com as vítimas através de mensagens ou anúncios em redes sociais. Sendo assim, os golpistas oferecem oportunidades de investimento com retornos absurdos, requisitando um Pix para conta desconhecida.

Os criminosos enganam as vítimas dizendo que esse dinheiro inicial enviado através do Pix funciona como caução, e que será devolvido após o início das transações. É criada uma atmosfera de pressão, e a promessa de ganhos fáceis faz com que as pessoas acabem caindo no golpe do Pix. Após conseguir certa quantia de dinheiro, os golpistas cortam contato e desaparecem.

Segundo Fábio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky, “É importante compreender que investimentos legítimos e sólidos não prometem retornos surrealmente altos em um curto espaço de tempo. A prevenção desse tipo de golpe envolve a pesquisa cuidadosa de qualquer oportunidade de investimento, a verificação das informações do remetente e, acima de tudo, a desconfiança de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade”

Golpe do boleto falso e ofertas enganosas com Pix

Este é um outro tipo de golpe do Pix que se utiliza da engenharia social para sua aplicação. Os criminosos convencem a vítima de que estão realizando um pagamento legítimo, mas na verdade apenas estão transferindo dinheiro diretamente para as contas dos golpistas.

Para isso, os criminosos criam boletos falsos, ou apresentam produtos com descontos absurdos, criando ofertas tentadoras. Para aproveitar desses supostos benefícios, pedem que o pagamento seja feito via Pix, alegando ser a maneira mais rápida e fácil.

A Kaspersky identificou um golpe deste tipo, no qual foi criada uma falsa conta de internet/telefone. Os criminosos chegaram a criar um QR Code para o pagamento via Pix, e ofereceram um suposto desconto de 5% para este tipo de pagamento, o que atrai as vítimas.



Você também pode gostar:

Segundo Assolini, “Para evitar cair nessa armadilha, é fundamental verificar cuidadosamente a origem do boleto ou da oferta. Sempre confirme as informações com fontes confiáveis, como os sites oficiais das empresas ou instituições envolvidas. Além disso, evite clicar em links suspeitos ou fornecer informações sensíveis em resposta a mensagens não solicitadas. Sempre que você se deparar com ofertas que parecem boas demais para ser verdade ou receber pedidos de pagamento suspeitos, pare e analise a situação com um olhar crítico”.

Sendo assim, é muito importante ficar atento, pois após cair em um golpe deste tipo é quase impossível receber o dinheiro de volta. A transação Pix é instantânea, ou seja, não é possível realizar um cancelamento ou reverter o processo. Além disso, os criminosos utilizam contas laranja para aplicação dos golpes, fazendo com que o dinheiro fique irrastreável.