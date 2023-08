Golpe duro para a Eslovênia de Doncic: Cancar, campeão da NBA, sofre lesão no LCA

Tnotícia o suficiente para um dos favoritos ao ouro no Copa do Mundo FIBA na Indonésia, Japão e Filipinas.

de Luka Doncic A Eslovênia perdeu um de seus principais jogadores, Vlatko Cancar. O atacante de 2,03 metros rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma queda após uma enterrada na partida de preparação contra a Grécia, em Atenas.

Cancar e Doncic conversam.FIBA FOTO

Câncer é um dos pilares da Eslovênia. Um campeão da NBA com o Denver Nuggetsdisputou 60 partidas, com média de 14,8 minutos e 5 pontos por noite, com bons percentuais de arremessos (47,6 por cento de campo e 37,4 por cento de três.

No segundo jogo de preparação contra a Grécia, Câncer dirigiu até a cesta, mas as coisas deram errado quando ele pousou após uma enterrada de transição no trânsito. Após um dia de exames, foi confirmada a gravidade da lesão, embora seu cronograma de recuperação é desconhecido.

A Eslovênia terá que montar uma equipe de emergência para a Copa do Mundo. Fazem parte de um grupo complexo que apresenta a Geórgia, com Shermadini e Shengelia como líderes, Venezuela e Edy Tavares‘ Cabo Verde. Doncic liderará, cercado por peças como Prepelic, Blazic, Mike Tobey ou Ziga Samar.

Para a parte dele, Doncic também não terminou seu jogo contra a Grécia em 100 por cento. Faltando 2:16 para o intervalo, ele machucou o joelho, o que o fez perder o resto do jogo. Ele terminou com 18 pontos, um rebote, uma assistência e um roubo de bola na derrota por 88-77.