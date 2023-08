Golpe volta a ameaçar população e profissionais. Secretaria de Saúde emite novo alerta

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um alerta à população e aos profissionais da saúde sobre um golpe que está sendo aplicado novamente, colocando em risco a segurança dos pacientes e a credibilidade do sistema de saúde. O golpe da regulação, que já ocorreu anteriormente, vem sendo perpetrado por criminosos que se passam por servidores da Central de Regulação, obtendo acesso a dados de pacientes que aguardam procedimentos nas unidades de saúde.

Como funciona o golpe

Esse golpe funciona em duas etapas. Na primeira etapa, os criminosos entram em contato com as unidades de saúde, se passando por servidores da Central de Regulação. Eles conseguem acesso aos dados dos pacientes que estão aguardando procedimentos, aproveitando-se da confiança e do acesso privilegiado que esses servidores possuem.

Já na segunda etapa, munidos desses dados, os golpistas entram em contato com os familiares dos pacientes, mudando o discurso e passando-se por médicos ou funcionários dos hospitais. Eles solicitam valores para cobrir exames, materiais ou medicamentos, induzindo os familiares a acreditarem que estão ajudando seus entes queridos. Infelizmente, muitos familiares, crendo estar falando com funcionários do hospital, acabam repassando valores para os criminosos.

Cuidado com a abordagem

É de extrema importância que a população esteja atenta a essa situação e tome as devidas precauções para evitar cair nesse golpe. Para dar credibilidade ao seu contato, os criminosos utilizam a foto de um médico que faleceu há dois anos, vítima de Covid-19. Essa estratégia visa manipular as emoções dos familiares, criando um senso de urgência e solidariedade.

Alerta para a população sobre o golpe

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás reforça que o atendimento na rede estadual é totalmente gratuito e viabilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em nenhuma circunstância, os profissionais da saúde ou servidores públicos irão solicitar valores financeiros aos familiares dos pacientes. Portanto, qualquer solicitação desse tipo deve ser imediatamente denunciada às autoridades competentes.

Orientação aos familiares

Para evitar cair nesse golpe, os familiares devem estar atentos a algumas orientações importantes:

Nunca forneça informações pessoais ou financeiras por telefone ou mensagem sem antes verificar a identidade do contato. Desconfie de solicitações de pagamento fora dos canais oficiais do hospital ou da Secretaria de Estado da Saúde. Se receber uma ligação suspeita, peça para entrar em contato diretamente com o hospital ou unidade de saúde para confirmar a veracidade da solicitação. Nunca realize depósitos ou transferências bancárias sem ter certeza absoluta de que se trata de uma solicitação legítima.

Recomendações para os trabalhadores da saúde

Os profissionais da saúde também desempenham um papel fundamental na prevenção desse tipo de golpe. É essencial que eles estejam cientes das orientações e sigam as medidas de segurança abaixo:

Não repassar informações de pacientes a terceiros, a não ser nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Saúde. Em caso de suspeita de tentativa de golpe, informar imediatamente a coordenação da unidade de saúde e as autoridades competentes. Orientar os familiares sobre os procedimentos corretos para realizar qualquer pagamento ou doação em benefício dos pacientes.

Estejam atentos a esse tipo de crime

A segurança e o bem-estar dos pacientes são prioridades absolutas na rede estadual de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás reforça que não solicita nenhum tipo de pagamento ou doação em dinheiro para familiares de pacientes. É fundamental que a população esteja alerta e se proteja contra esse tipo de golpe, denunciando imediatamente qualquer tentativa suspeita às autoridades competentes. Somente dessa forma poderemos garantir a integridade do sistema de saúde e evitar que criminosos prejudiquem ainda mais aqueles que necessitam de cuidados médicos.