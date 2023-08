golpistas estão se passando por agentes sanitários para obter dados empresariais

Nos últimos dias, a cidade de Patos de Minas tem enfrentado uma onda de golpes engenhosamente elaborados, onde indivíduos inescrupulosos se passam por agentes sanitários para obter informações confidenciais de empresas locais.

A Vigilância Sanitária do Município do Alto Paranaíba lançou um alerta urgente para conscientizar os empresários e a população em geral sobre essa tática perigosa e sofisticada que os golpistas estão empregando. Pelo menos dois casos já foram registrados, destacando a necessidade de vigilância e precaução.

O modus operandi dos golpistas

O método adotado pelos golpistas é consistentemente o mesmo e começa com uma ligação para o telefone fixo do estabelecimento visado. Desse modo, durante a chamada, o interlocutor se identifica como um agente da Vigilância Sanitária e alega ter recebido uma denúncia relacionada à empresa em questão.

Contudo, esse pretexto cria uma aura de legitimidade, fazendo com que os empresários acreditem estar interagindo com uma autoridade oficial.

O próximo passo é solicitar informações pessoais e confidenciais, como o número de telefone do responsável pela empresa, bem como outros detalhes sensíveis. Movidos pela crença de que estão colaborando com uma investigação legítima, muitos fornecem os dados solicitados sem suspeitar de nada.

A armadilha da suposta segurança

Uma vez que os golpistas possuem as informações iniciais, eles entram em contato com o empresário, muitas vezes via mensagem de texto ou aplicativo de mensagens. Assim sendo, nesse ponto, eles solicitam ao empresário que insira um código específico, alegando que isso é necessário como medida de segurança para a continuidade da investigação.



No entanto, esse código não tem nada a ver com segurança; é uma manobra para clonar os aplicativos de mensagens das vítimas. Com acesso a esses aplicativos clonados, os golpistas podem interceptar mensagens, obter mais informações pessoais e até mesmo tentar extorsões financeiras.

Alerta da vigilância sanitária

A Vigilância Sanitária de Patos de Minas esclareceu de forma enfática que não realiza ligações desse tipo e nunca solicita informações confidenciais por telefone em relação a denúncias. É importante compreender que as denúncias são conduzidas presencialmente, com a devida identificação do servidor municipal.

Dessa forma, diante desse cenário, é crucial que os funcionários e proprietários de empresas estejam cientes desses golpes e saibam como reagir. Portanto, caso recebam alguma ligação suspeita, a orientação é ignorar quaisquer pedidos de informação e, em vez disso, entrar em contato direto com a Vigilância Sanitária para verificar a veracidade da situação.

Protegendo-se contra golpes de falsos agentes sanitários

A sofisticação e a enganação envolvidas nos recentes casos de golpes perpetrados por falsos agentes sanitários em Patos de Minas são um alerta para todos. De modo geral, a confiança nas autoridades é vital, mas também é necessário manter um certo grau de cautela ao lidar com informações sensíveis.

Empresários e cidadãos devem estar sempre cientes de que os órgãos oficiais nunca solicitam informações confidenciais por telefone e que é sempre prudente verificar a autenticidade de qualquer solicitação antes de compartilhar dados pessoais. Juntos, podemos nos proteger contra esses golpes e garantir a segurança de nossas informações.

Vigilância e inspeções sanitárias

Uma das principais responsabilidades dos agentes sanitários é realizar vigilância e inspeções regulares em diversos estabelecimentos, como restaurantes, mercados, hospitais, escolas e outros locais públicos.

Em suma, essas inspeções visam garantir que esses espaços atendam aos padrões de higiene e segurança necessários para prevenir a disseminação de doenças.

Dessa forma, ao identificar potenciais ameaças à saúde pública, esses profissionais podem tomar medidas rápidas e eficazes para corrigir problemas e minimizar riscos. Portanto, os agentes sanitários desempenham um papel crucial na manutenção da saúde pública e na prevenção de doenças.