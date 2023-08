Golpistas falsificam criptomoeda do Nubank e ASSUSTAM brasileiros; Confira

O Nubank é um banco digital brasileiro que sempre busca inovar, trazendo novos serviços e produtos aos seus milhões de clientes, como a NuCoin, moeda digital da empresa, lançada em março deste ano. No entanto, no último final de semana, a NuCoin se tornou um dos assuntos mais falados na comunidade brasileira de criptomoedas, após apresentar uma alta de 2.000%.

Sendo assim, com esta alta, os criminosos viram uma oportunidade de enganar as pessoas, criando versões falsas da criptomoeda do Nubank. Nesse sentido, no mercado de finanças descentralizadas (DeFi), já foram encontradas ofertas de investimentos em versões falsificadas da NuCoin.

Segundo dados do GeckoTerminal, foram encontrados sete pools de liquidez criados a partir de uma versão falsa do token do Nubank. Além disso, um desses pools, chamado de NUCOIN/BUSD, já movimentou mais de R$ 30 mil até a tarde de ontem (15), exibindo mais de R$ 100 mil em liquidez.

Essa versão falsa da criptomoeda do Nubank também valorizou cerca de 65% em 24 horas, até a tarde desta terça-feira (15). Por outro lado, a liquidez desta falsificação está em queda, sendo que entre os dias 14 e 15 deste mês o total disponível no pool chegou a cair cerca de R$ 55 mil.

Falsificação da criptomoeda do Nubank

Segundo apuração do site Exame, a versão falsa da NuCoin trata-se de um golpe chamado de Honeypot. Neste tipo de ataque, os golpistas criam um contrato inteligente, o qual possui um mecanismo que prende o dinheiro dos usuários. Desta maneira, apenas o criador do contrato possui acesso aos valores.

De acordo com o site Honeypot Detector, “As taxas deste token são extremamente altas. Você receberá significativamente menos em uma negociação do que o esperado, tenha cuidado! Muitos usuários não podem vender seus tokens. Esse é, provavelmente, um honeypot”.

Além disso, seis dos sete pools criados para negociação desta versão falsa da criptomoeda do Nubank utilizaram a BNB Chain. Isso ocorre, pois a rede possui baixas taxas de interação, fazendo com que muitos projetos maliciosos sejam criados a partir dela. No entanto, a blockchain BNB Chain é apenas uma ferramenta, os criminosos que estão utilizando-a para criar falsificações.

Novidade no aplicativo



Recentemente, o banco disponibilizou um novo recurso nas contas digitais de seu aplicativo. Essa novidade do Nubank permite que os pais ou responsáveis tenham acesso a uma ferramenta que auxilia no monitoramento financeiro dos filhos. Desta maneira, o chamado “Controle Parental” permite o acesso ao histórico de movimentações da conta dos filhos, o que inclui toda a entrada e saída de dinheiro.

O histórico, inclusive, registra qualquer tipo de transação, seja ela Pix, com cartões, entre outras, sabendo exatamente o quanto foi gasto e recebido. Segundo anúncio do Nubank, a ideia da nova função no aplicativo é de incentivar as conversas sobre dinheiro e finanças entre pais e filhos. Sendo assim, isso ajudaria na quebra do tabu sobre conversar de dinheiro com os filhos, ajudando na organização e controle financeiro, e ensinando as crianças sobre economia com tecnologia e informações pessoais.

“Falar sobre dinheiro com as crianças não deve ser um tabu. É importante ter transparência e confiança, e deixar claro que pais e filhos são parceiros nesse processo de aprendizagem e introdução à vida financeira”, afirma o Nubank.