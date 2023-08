GoodBom Supermercados ABRE VAGAS para Empacotador, Repositor e mais!

O GoodBom Supermercados, rede que segue com a mesma identidade há anos, crescendo de forma gradativa e sustentável, está com ótimas vagas disponíveis no momento. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena conferir a lista de cargos ofertados:

Padeiro – Mogi Mirim – SP – Atendimento;

Balconista de Açougue – Mogi Mirim – SP – Atendimento;

Assistente de Compras – Sumaré – SP – Compras;

Assistente de Marketing (Foco Em Comunicação Interna) – Sumaré – SP – Marketing;

Empacotador – Loja Maria Antônia/Sumaré – Sumaré – SP – Recepção;

Empacotador – Loja Sousas – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Repositor de Hortifruti (Operador De Perecíveis) – Hortolândia – SP – Atendimento;

Operador (a) de Caixa (Operador De Loja II) Jornada Reduzida – Mogi Mirim – SP;

Balconista de Frios (Operador De Perecíveis) – Mogi Mirim – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Supermercado (PCD) – Mogi Guaçu – SP – Lojas / Shopping;

Balconista de Padaria e Frios – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Contábil/Fiscal – Sumaré – SP – Contabilidade;

Auxiliar de Açougue – Sumaré – SP – Açougue;

Operador de Caixa (Operador De Loja II) Jornada Reduzida – Sumaré – SP;

Auxiliar de Padaria – Sumaré – SP – Padaria.

Mais sobre o GoodBom Supermercados

Sobre o GoodBom Supermercados, é interessante falar um pouco mais sobre sua história. Em 1987, passa por uma reestruturação e é inaugurado o GoodBom Supermercados, localizado na Av. Rebouças, em Sumaré. Uma loja moderna, pioneira na automatização de código de barras.

Em 2018, lançou um modelo inovador na região: o e-commerce. Mais uma comodidade para que seus clientes façam suas compras on-line, diretamente da plataforma digital.

Em 2020, o GoodBom inaugurou duas novas unidades na cidade de Campinas e em 2021 uma nova unidade em Mogi Guaçu. Ampliou a área de cobertura do serviço de e-commerce e também iniciou as operações de serviço de Drive-Thru que possibilita a realização de compras online e retirada de produtos na loja.

Atualmente, o GoodBom possui 12 lojas, distribuídas em 7 cidades: Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Mogi Mirim, Monte Mor, Campinas e Mogi Guaçu e já conta com mais de 2000 colaboradores.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do GoodBom Supermercados já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



