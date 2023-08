Googla anuncia GRANDE NOVIDADE para que você NÃO SEJA ENCONTRADO(A) na Internet

O Google, maior gigante da tecnologia, está facilitando aos usuários a busca e remoção de suas informações pessoais de seus resultados de pesquisa. A empresa agora enviará notificações quando encontrar seu endereço, número de telefone ou e-mail na web, permitindo que você revise e solicite a remoção dessas informações da Pesquisa.

Painel “Resultados sobre você” do Google

Todo esse processo ocorre no painel de resultados sobre você do Google no mobile e na web, que foi lançado pela primeira vez em setembro passado. Com a atualização, você pode encontrar suas informações no Google sem realmente ter que realizar a pesquisa você mesmo. Basta inserir suas informações pessoais e o painel automaticamente localizará sites que contêm correspondências, permitindo que você revise cada página da web em que aparece e, em seguida, envie um pedido para removê-la. Você pode receber notificações quando seu endereço, número de telefone ou e-mail aparecer nos resultados da pesquisa.

Melhorias Notáveis na Ferramenta do Google

Esta marca uma melhoria significativa, já que o Google anteriormente exigia que você pesquisasse suas próprias informações e depois solicitasse manualmente sua remoção.

Se você está preocupado com suas informações aparecendo no Google no futuro, também pode ativar notificações push que o alertarão sobre quaisquer novos resultados que aparecerem. Você também pode acompanhar seus pedidos a partir do hub do Google, que mostra seus pedidos em andamento, aprovados, negados e desfeitos.

Limitações e Implicações

É importante notar que retirar suas informações do Google não significa que elas tenham sido completamente apagadas da web. As pessoas ainda podem encontrar suas informações se tropeçarem na página da web em que estão. O Google também tem algumas limitações sobre os tipos de resultados de pesquisa que pode e não pode remover, e não tomará medidas sobre resultados de governos ou instituições educacionais.



De qualquer forma, esta atualização torna o processo de encontrar e remover suas informações pessoais do Google muito mais rápido, o que é especialmente importante se você for uma vítima de doxxing. No momento, este recurso está sendo lançado em inglês, e o Google diz que está trabalhando para disponibilizá-lo em outros países e idiomas “em breve”.

O Google continua a se esforçar para oferecer aos usuários mais controle e transparência sobre suas informações pessoais na web. Estas novas ferramentas são um passo importante nessa direção.

O que é Doxxing?

É uma espécie de assédio/perseguição online que envolve compartilhar informações pessoais de uma pessoa (como endereço, nome, número de telefone, número de identidade e CPF, entre outros).