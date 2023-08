Google CHROME atualizado? Confira o QUE MUDOU no navegador

Nesta quinta (2) o navegador mais popular do mundo recebeu um novo update. Assim, o Google Chrome atualizado possui mais alguns recursos importantes, para dinamizar a pesquisa e integrar ainda mais com a inteligência artificial.

Então, para conhecer as principais características da atualização e os novos recursos do navegador, continue por aqui. Separamos todas as novidades para você conhecer e começar a aproveitar agora mesmo.

O navegador oficial do Google

O Google Chrome é um dos navegadores mais populares do mundo, liderando a lista de usuários com 3,3 bilhões ao redor do mundo todo. O segundo mais popular é o Safari, com 1 bilhão de usuários, bem longe do líder isolado.

Ele possui várias características excelentes, como uma grande velocidade e boas ferramentas para personalização. Além disso, é um navegador de código aberto, o que incentiva a inovação e melhorias, até mesmo por interação com os usuários.

Portanto, não é incomum que ele apresente novas funções e ferramentas de tempos em tempos. Com isso, as atualizações são apresentadas pelos desenvolvedores, integrando novidades que irão facilitar a vida dos usuários e melhorar a performance do browser.

Google Chrome atualizado nesta quarta

Nesta quarta feira (2) o Google Chrome ganhou uma nova atualização, com recursos para otimização do navegador. A empresa anunciou que as novidades chegam não somente para a versão desktop ou PC.

Assim, quem usa o navegador como browser padrão no celular também vai poder aproveitar as os novos recursos. Dessa maneira, integra também outros dispositivos, o que também é uma novidade, já que a versão para PC sempre teve as ferramentas mais completas.



Porém, uma das maiores reclamações dos usuários sobre o Chrome é o consumo de RAM que ele apresenta. Infelizmente, nesse novo pacote de updates, ainda não contempla uma otimização para esse tipo de problema, e ele segue recrutando bastante memória.

Contudo, as novidades são bem interessantes e parecem ter agradado bastante os usuários. Principalmente a integração com a inteligência artificial, que parece ser um objetivo da maior parte das empresas de comunicação e produtos digitais.

Confira o que mudou com o Google Chrome atualizado

Então, com a nova atualização, todos os sistemas operacionais receberam a nova versão (Windows, Linux, MacOS). Além disso, também receberam o pacote nesta quarta os celulares e tablets com Android.

Uma das principais novidades está na barra de endereços, que agora interage de forma diferente com os usuários. Por exemplo, não precisa mais utilizar o buscador para encontrar pesquisas que sejam relevantes para suas preferências de procura.

Se você estiver em um site que fala sobre cultura grega, e acessar a barra de endereços, o próprio navegador irá te sugerir pesquisas relacionadas. Então, poderá facilitar muito mais sua vida na hora de encontrar resultados com maior personalização.

Mais pesquisas do Google no navegador

Com a chegada do Google Chrome atualizado, a interação das pesquisas ficou muito mais simples. Agora, você não precisa acessar o buscador para encontrar resultados relevantes, nem procurar aquilo que você encontra.

Dessa maneira, a intenção é facilitar cada vez mais a busca por resultados e integração com a inteligência artificial. Assim, quanto mais você utiliza, mais calibra os resultados de acordo com suas preferências e estilos de busca.

Novas atualizações para downloads

Além da questão das pesquisas, o Google Chrome atualizado também ganhou uma nova dinâmica para os downloads. Assim, agora a animação quando você baixa um arquivo mudou, e está mais interativa do que a anterior.

Ainda, é possível pausar a transferência antes dela acabar, sem precisar abrir os downloads para isso. Portanto, você consegue interromper o download sem a necessidade de parar sua navegação ou trocar de página para isso.

Recursos de pesquisas em alta

Ainda, outro recurso que entrou na última atualização do Chrome é o recurso de pesquisas em alta. O navegador recebeu uma integração maior com a inteligência artificial e o trends, as principais tendências em alta nas pesquisas do Google.

Dessa maneira, quando você procura por um resultado, as primeiras opções de busca são os termos que estão mais incidentes. Com isso, é possível saber quais os assuntos mais comentados e que os usuários estão procurando no momento.

Onde baixar o Google Chrome atualizado

Se você ainda não possui o navegador em seu computador ou celular, é bem simples de conseguir fazer o download. Dessa maneira, o site oficial do Chrome tem o instalador disponível para Windows, Linux e MacOS.

Porém, no caso de outros sistemas operacionais, é preciso realizar algumas configurações adicionais para o funcionamento completo. Por isso, vale a pena conferir quais os requisitos e adaptações necessárias para essas alternativas.

Além disso, o sistema operacional precisa estar com a versão mínima do Windows 10. As versões anteriores não são compatíveis com o navegador, podendo apresentar mal funcionamento e falta dos recursos adicionais.

Vantagens de usar o Google Chrome atualizado

Por fim, vale a pena também conhecer algumas outras vantagens de usar o Google Chrome atualizado em seu computador. Então, confira a nossa lista de pontos positivos do navegador e as melhores características:

Maior integração com mecanismos de pesquisa;

Personalização de resultados de acordo suas preferências;

Boa interação com buscas relevantes;

Alta velocidade de navegação;

Sincronização direta com o Google;

Design minimalista e interface intuitiva.

Porém, vale a pena lembrar que o Google Chrome atualizado não recebeu ainda uma otimização para a memória RAM. Assim, ele continua sendo um navegador que recruta muito do computador, precisando de certa manutenção periódica.

Tirando esse problema, o navegador possui tanta popularidade por conta da eficiência e velocidade. Assim, é uma boa opção também para quem quer bons recursos de segurança para os usuários, mesmo com o código aberto (o que gera certa polêmica).

Ainda, se quiser conhecer mais tendências de tecnologia e atualizações do Google, acompanhe nossos conteúdos por aqui. Afinal, deixamos tudo o que há de novo no mundo dos aplicativos e ferramentas digitais para te manter sempre atualizado.