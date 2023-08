Google Drive vai ACABAR? Confira LISTA de quem não poderá mais utiliza-lo!

Muitas pessoas estão assustadas com a ideia de que o Google Drive irá acabar e muita gente perderá os arquivos armazenados no Google. No entanto, é importante entender que esse “fim” ocorrerá apenas para a sincronização versão desktop da plataforma em alguns computadores, e o usuário ainda poderá acessar os seus arquivos na nuvem do Google, desde que, obviamente, tenha sincronizado tudo com antecedência.

Neste texto, apresentamos mais detalhes sobre essa situação para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Acompanhe e saiba mais!

O Google Drive irá acabar? Entenda o que realmente vai acontecer

Apesar de muitas pessoas usarem o Google Drive apenas na sua versão web, ou seja, diretamente no navegador do computador, a verdade é que a plataforma também está disponível para ser baixada e instalada no desktop.

No entanto, de tempos em tempos a plataforma passa por algumas atualizações para entregar serviços de mais qualidade e eficiência para os seus usuários. Só que, por esse motivo, alguns computadores com sistemas operacionais mais antigos podem enfrentar problemas na hora de usar a plataforma atualizada.

Por conta disso, o Google anunciou, em uma lista, que irá descontinuar a plataforma do Google Drive em computadores cujo sistema operacional seja o Windows 8 e 8.1. Sendo assim, se você tem computadores com esses sistemas, saiba que o serviço de sincronização do Google irá acabar para esse tipo de computador.

Porém, sem desespero! Isso não quer dizer que você vá perder tudo que tem no Google Drive da noite para o dia. Afinal, a sua conta não será encerrada, o que será encerrado é a sincronização da plataforma instalada no computador.

Portanto, é importante que você atualize o sistema operacional do seu computador para uma versão mais recente do Windows (o 10 de 64 bits), a fim de que possa continuar sincronizando os seus documentos na nuvem.

Em resumo, a lista é a seguinte:

Windows 8;

Windows 8.1; e

Windows 10 de 32 bits.



Você também pode gostar:

O Google Drive on-line ainda poderá ser utilizado

Muito embora algumas funcionalidades da versão da plataforma para Desktop deixará de funcionar em alguns dispositivos, a verdade é que o Google Drive ainda poderá ser acessado facilmente pelo navegador.

Além disso, você poderá fazer o backup dos seus arquivos para a versão web, o que impedirá que você perca tudo que vem armazenando há muito tempo na sua conta do Google Drive.

Lembrando que essa sincronização com a nuvem não poderá mais ser feita no Windows 8 e 8.1. Portanto, será necessário subir os arquivos do computador diretamente na versão web do Google Drive, acessando este link e clicando em “+ Novo” para fazer o upload.

Caso nada seja feito, você não poderá mais sincronizar ou fazer backups do seu Google Drive no desktop para a versão em nuvem. Por isso, atualizar o sistema do computador ou simplesmente utilizar a versão web são as melhores alternativas no momento.

Em caso de dúvidas, lembre-se de contatar o serviço de suporte do próprio Google.