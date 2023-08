Google faz alterações e adiciona novo alerta em seu navegador

O Google passará por alterações. A companhia divulgou, em um comunicado recente, uma mudança no esquema de atualizações de segurança. Agora a empresa, que detém 62,87% do mercado online, realizará modificações mais frequentes. O objetivo é proteger a privacidade de seus usuários com mais eficiência.

Assim sendo, todos os usuários do Google receberão atualizações de segurança de forma semanal. Saiba mais informações sobre o tema a seguir.

Google e suas alterações: como as atualizações funcionarão?

De acordo com informações do blog oficial da empresa, os canais Canary e Beta para desktop receberão as novas atualizações. O objetivo do Google com essas alterações é fortalecer seu esquema de segurança e corrigir possíveis brechas nestas versões.

Um destaque com relação a essa nova medida é que ela passará a valer a partir do Chrome 116. E neste sentido, o navegador vai mostrar uma notificação em forma de alerta para os usuários sempre que uma nova atualização estiver disponível.

Caso você tenha essa versão, poderá conferir as atualizações de segurança no menu do Chrome. Ele está localizado na barra de navegação para facilitar o processo. Após instalar a versão de segurança mais recente do navegador, basta reiniciá-lo para funcione com essa alteração.

A importância das ações de segurança do Google

O Google e suas alterações são medidas necessárias, dado o seu uso em larga escala. Líder mundial em navegação online, sua plataforma conta com bilhões de usuários em todo o planeta. E junto com essa mudança nas atualizações de segurança, a empresa também tem testado outros recursos. Entre eles se destacam, por exemplo:

O desenvolvimento de uma versão Beta do programa eSignature, de assinaturas eletrônicas para Docs e Drive;

O uso e aperfeiçoamento contínuo de recursos de inteligência artificial dentro do próprio navegador;

E claro, seus outros recursos padrão e já conhecidos, como o Google Maps, Google Meu Negócio e o Google Fotos, entre outros.

Todas essas ferramentas atraem um grande número de usuários para a plataforma. Por outro lado, essas pessoas também acabam correndo riscos, ao colocar informações como senhas importantes e o compartilhamento de documentos. E isso também faz com que o navegador se torne um alvo recorrente de hackers e pessoas mal-intencionadas.



Dessa forma, as medidas de segurança do Google com alterações nesse sentido acabam sendo importantes e necessárias. A empresa tem uma reputação a zelar entre seus clientes e precisa estar constantemente vigilante. Assim, poderá combater as ameaças que usuários enfrentam.

Outras informações de destaque

Atualmente, o Google fatura 42 bilhões de dólares anualmente, apenas com anúncios. E com a implementação de aspectos como a inteligência artificial em suas buscas, é preciso fornecer a devida segurança para todos os seus usuários e clientes.

Dessa forma, é natural que o navegador institua medidas recorrentes de segurança. O único ponto negativo do Google com essas alterações atuais, será agora seu design. Afinal de contas, a criação do alerta de atualizações ocupará um bom espaço no navegador. Assim, quem gosta de uma aparência mais minimalista para seu espaço online estranhará essa mudança.