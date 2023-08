Google lança FERRAMENTA que ANIMA usuários

O Google revelou na última quinta-feira (03) uma nova funcionalidade que permite eliminar rapidamente os dados das pessoas da ferramenta de busca. A central foi chamada de “Resultados Relacionados a Você”, onde serão agrupadas todas as informações relacionadas ao nome, e-mail e outros dados pessoais. Através dela, é possível solicitar as remoções de todos os dados.

No entanto, essa novidade está atualmente disponível apenas nos EUA e em inglês. Contudo, a expectativa é do lançamento em breve em outros países e em diferentes idiomas. Além da reunião dos dados disponíveis na seção de pesquisas, a ferramenta do Google também emitirá alertas sempre que novas informações relacionadas aos seus dados surgir na ferramenta de busca.

Como conferir essa ferramenta do Google?

Para acessar a função “Resultados relacionados a você”, o usuário precisará efetuar login em sua conta Google e clicar em sua foto. Em seguida, deve selecionar a opção referente à nova central. Por meio dela, terá a possibilidade de autorizar o monitoramento, fornecendo detalhes como nome completo, número de telefone, informações de contato e endereço de e-mail.

Quando essa plataforma estiver disponível no Brasil, os usuários poderão escolher se desejam receber os alertas por meio de seus dispositivos móveis, especialmente para aqueles com Android, ou por e-mail. A partir da página da plataforma, será permitido solicitar a exclusão de dados pessoais. Atualmente, esse procedimento é realizado através de um formulário fornecido pelo Google.

SafeSearch será padrão no buscador

Além de possibilitar o controle sobre o compartilhamento de informações pessoais, o Google divulgou outra novidade. O SafeSearch será ativado automaticamente como configuração padrão na ferramenta de busca. Esse mecanismo restringe o acesso a conteúdos considerados sensíveis ou violentos, fazendo com que imagens enquadradas nessas categorias sejam automaticamente desfocadas pelo buscador.

Com essa iniciativa, a empresa busca aprimorar a experiência de busca para as famílias. No entanto, mesmo com a introdução dessas novidades, os usuários ainda terão a opção de retornar à configuração anterior do buscador, caso desejem. Para isso, basta desativar o SafeSearch nas configurações de sua conta Google.

Finalmente, o Google também simplificou o formulário destinado às pessoas que desejam remover fotos íntimas publicadas sem o seu consentimento dos resultados de busca. Caso deseje que uma imagem íntima tenha sua exclusão feita, o usuário pode acessar a página de suporte e clicar em “Iniciar solicitação de remoção”. Esse recurso já está disponível no Brasil.



Você também pode gostar:

Funcionamento do Google Drive em agosto

Uma notícia que está circulando na internet está gerando dúvidas entre os usuários do Google Drive. O anúncio afirma que o Google Drive para Desktop será descontinuado a partir de agosto de 2023, o que tem causado preocupação entre aqueles que utilizam a nuvem para fazer backup de seus arquivos. No entanto, é importante verificar a veracidade dessa informação para evitar situações de pânico desnecessárias.

Segundo o comunicado oficial do Google, o serviço será interrompido apenas em sua versão para Desktop em alguns sistemas operacionais do Windows. Isso significa que a grande maioria dos usuários da nuvem poderá continuar utilizando o serviço e mantendo seus arquivos de forma segura. No entanto, para aqueles que utilizam a plataforma no Desktop, pode ser necessário encontrar uma nova forma de armazenar os itens que estavam guardados no Drive. Portanto, é importante ficar atento e buscar alternativas adequadas para o armazenamento de arquivos.

Google irá deletar os arquivos do Drive?

Ao contrário das informações divulgadas no WhatsApp e em alguns sites de notícias, o Google esclareceu que não irá excluir os arquivos dos usuários. No entanto, os clientes que utilizam os sistemas operacionais Windows 10 (32 bits), Windows 8 e Windows 8.1 deixarão de receber atualizações e suporte da empresa.

Esses usuários devem ter atenção redobrada em relação aos seus arquivos armazenados. Com a nova medida, o Google não oferecerá mais cobertura de segurança para os itens guardados por esses sistemas operacionais. Isso significa que a empresa não se responsabilizará caso algum arquivo desapareça, ou seja contaminado por vírus ou outros problemas.

Além disso, o Drive File Stream nesses sistemas também terá limitações na sincronização de arquivos na nuvem, e a realização de backups no aplicativo será interrompida. Para garantir a segurança dos arquivos no Drive, o Google recomenda que seus clientes atualizem o sistema operacional de seus dispositivos para versões mais recentes do Windows.