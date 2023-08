GOOGLE MAPS ou Waze? Qual o melhor?

Muitas pessoas se perguntam com relação ao que pode ser melhor, Google Maps ou Waze. Ambas as ferramentas são muito utilizadas no dia a dia, e podem fornecer uma série de informações cruciais para viajar de forma tranquila e relativamente otimizada.

No entanto, como escolher um app para usar com mais frequência e incluir na rotina de viagens? A resposta para essa pergunta depende dos prós e contras de cada uma das opções. Assim, será possível “colocar na balança” e avaliar quais podem ser os reais benefícios que um app pode fornecer a você.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com mais detalhes sobre cada aplicativo, de modo que você possa avaliar, com mais coesão, o que pode ser interessante para o seu caso. Confira!

Prós e contras do Google Maps

Conheça os benefícios do Google Maps:

Apresenta uma navegação mais simples;

Possui poucas distrações visuais e sua interface é mais limpa e focada na orientação;

Apresenta mapas 3D que facilitam a visualização;

Oferece informações sobre vagas de estacionamento;

Traz informações sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos;

Apresenta a opção de baixar mapas para poder viajar offline e ainda conseguir se orientar por meio do aplicativo;

O aplicativo do Google Maps é relativamente ágil;

Normalmente apresenta o caminho mais rápido e otimizado para o usuário seguir;

Integração com a conta Google.

Com relação aos contras, podemos citar:

Não proporciona o envio de alerta feito por usuários;

Não apresenta muitas informações em tempo real com relação à fiscalização policial ou radares, por exemplo.

Prós e contras do Waze



Agora, vamos avaliar os benefícios do Waze:

Interação entre os usuários;

Atualizações em tempo real de radares e eventos no trânsito;

Envolvimento de toda a comunidade na inclusão de informações importantes;

Apresenta velocímetro on-line com alertas de quando o motorista precisa reduzir.

Já com relação aos contras, podemos citar alguns, como:

Excesso de informações visuais, deixando a interface um pouco poluída;

Modo de orientação um pouco mais confuso que o Google Maps;

Dificuldade para saber detectar quais vias são de mão única e quais conversões são proibidas;

Às vezes, pode levar o usuário para um caminho mais longo;

Não apresenta a opção de baixar mapas para usar no modo offline;

Alguns usuários podem relatar que o aplicativo é um pouco mais lento que o Google Maps.

O que é melhor: Google Maps ou Waze?

Afinal, o que pode ser considerado melhor nessa história? Google Maps ou Waze? Na realidade, a resposta para essa pergunta é muito pessoal. O ideal é que você avalie os prós e contras dos dois aplicativos, além de fazer testes em diferentes trajetos, com cada opção, até encontrar aquela que parece mais viável para o seu caso.

Como cada pessoa pode lidar de forma diferente com esse tipo de tecnologia, apenas você terá subsídios para compreender o que realmente ajuda ou não na hora de se direcionar com o auxílio de um GPS.