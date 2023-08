Google Maps Vs Waze (2023) Recursos, prós e contras

Nos dias modernos de tecnologia, os aplicativos de navegação são a ferramenta mais útil para os usuários que mostram direções com tráfego em tempo real para obter a rota mais rápida possível. Esses aplicativos apresentam assistência por voz que facilita seu trabalho de encontrar estradas enquanto dirige.

O Google Maps e o Waze são os dois aplicativos de navegação de destaque no momento e ajudam os usuários a chegar aos seus destinos há anos.

Mas se você está confuso entre esses dois aplicativos, você está no lugar certo. Aqui, vou levá-lo através da comparação do Google Maps vs. Waze e ajudá-lo a saber qual é o melhor aplicativo de navegação.

Qual é melhor usar Waze ou Google Maps?

Peguei diferentes fatores essenciais neste contexto do Google Maps x Waze e os comparei abaixo. A escolha do app é bastante subjetiva e varia de pessoa para pessoa. Portanto, será melhor analisar todos os aspectos para encontrar rapidamente o mais adequado para você.

Google Maps x Waze: Pontos chave

Antes de passar para a análise detalhada, será uma boa ideia verificar os principais recursos dos dois aplicativos de navegação para ter uma ideia rápida sobre o Google Maps versus o Waze.

Características Google Maps waze Plataforma Android, iOS, Web Android, iOS, Web Base de dados Anos de dados de milhões de usuários Principalmente Crowdsourced Navegação por voz Disponível em vários idiomas Disponível em vários idiomas Android Auto Disponível Disponível Apple CarPlay Disponível Disponível Histórico de Navegação Fornecer análise detalhada Ele exibe os dados, mas não para a marca do Google Maps Sugestão de proximidade Incorpora dados do Google, proporcionando assim um melhor resultado Comparativamente não tão bom Modo offline Disponível Disponível Condições de estrada Exibe dados Resultado mais preciso

Google Maps x Waze: Interface de usuário

Uma das coisas críticas no aplicativo de navegação é a interface do usuário, pois ajudará você a localizar e navegar para diferentes locais com facilidade e rapidez.

O Google Maps, sem dúvida, tem a interface mais amigável, pois possui todas as opções necessárias em negrito na sua frente e em negrito. Ele se transforma automaticamente em uma tela escura sempre que você estiver dentro de um local escuro, facilitando o transporte.

Por outro lado, a interface do Waze é organizada e limpa, e o contraste e as cores dão uma nova sensação aos usuários. Ele também possui botões essenciais na frente e é rapidamente acessível.

Portanto, você não terá nenhuma reclamação sobre a interface do usuário ao usar qualquer um dos aplicativos. No entanto, se você usa o Google Maps há algum tempo e agora quer algo refrescante, o Waze será uma escolha melhor.

Google Maps x Waze: Navegação e Precisão

Ambos os aplicativos certamente o levarão ao seu destino, mas o método varia. No Google Maps, você pode tocar em qualquer local para onde deseja ir ou pesquisar um local, mostrando diferentes rotas e estimativas de tempo. Este aplicativo oferece suporte a outros meios de transporte, como ciclismo, caminhada, direção etc., que ajudam os usuários a selecionar qualquer um de acordo.

Também mostra o tempo médio e a rota mais curta de acordo com o meio de transporte escolhido e o tempo de atraso. Você também poderá ligar para serviços locais de compartilhamento de viagens diretamente do aplicativo e entrar em contato com outros passageiros. A melhor parte do Google Maps é que ele está disponível em todo o mundo e compartilha dados em tempo real em todos os cantos do globo.

Por outro lado, o Waze é mais focado em bicicletas e carros e não inclui rotas de ônibus. No entanto, ele possui um recurso de carona que permite que outros usuários compartilhem viagens com outros passageiros. Parece limpo, como quando você procura um local, e exibe apenas a rota mais rápida.

O Google Maps usa sensores de tráfego e históricos de tráfego anteriores para sugerir a melhor rota. Mas o Waze depende de usuários ativos na rota para que a precisão possa ser melhorada.

Google Maps x Waze: Sugestões próximas

Próximos Sugestões de restaurantes, hotéis, etc., sempre ajudam na hora de viajar. Se compararmos o Google Maps com o Waze, o Google Maps faz um trabalho muito melhor do que o Waze. O Google Maps pega as informações da Pesquisa do Google e mostra as imagens, horário de funcionamento etc. Mas não é possível ver isso com o Waze.

Se falamos de sugestões de estradas próximas, ambas as plataformas fornecem resultados precisos; neste caso, o Waze mostra isso.

Google Maps x Waze: Integração de veículos

O Google Maps e o Waze são compatíveis e podem ser integrados rapidamente ao seu carro, pois suportam o Android Auto e o Apple Carplay.

Ambos são compatíveis com o Google Assistance, mas ampliam as capacidades de trabalho do Google Maps como fazer uma chamada, enviar uma mensagem, etc.

Google Maps x Waze: desligada

No Google Maps, você pode baixar uma área inteira para usar o modo offline. Essa prática será útil se você estiver saindo de casa sem uma conexão ativa com a Internet.

O Waze salva as rotas para uso off-line, mas apenas sua estrada favorita e não toda a área. Portanto, se você for para qualquer rota errada, ele não detectará nem compartilhará as condições da estrada.

Conclusão

Assim, o Google Maps fornece um guia mais preciso, mas usar o Waze durante a viagem será, sem dúvida, a melhor escolha se você deseja chegar a um local mais rapidamente. Espero que você tenha escolhido o mais adequado para você. Se você tiver mais alguma coisa a saber, sinta-se à vontade para me informar nos comentários abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: